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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أيمن الشيوي: اتولدت في الصومال بسبب عمل والدي هناك .. فيديو

ايمن الشيوي
ايمن الشيوي

حل الفنان أيمن الشيوي، ضيفا على الإعلامية شيرين سليمان، برنامج "نص الحدوتة"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي".
 

وقال الفنان "أيمن الشيوي"،  إنه ولد في الصومال لأن والده كان يعمل رئيسا البعثة التعليمية في الصومال حيث أنه كان من رجال الأزهر الشريف هناك، وظل بها عامين.
 

وأضاف: "أحب التمثيل العقلي، ولا أحب التمثيل الانفعالي على الرغم من أن النوع الأول هو الأصعب لأنه يتضمن كيفية توصيل الفكرة للمشاهد وتناقشها؟".
 

وأشار إلى أن الله منحه شيئا ليرى نفسه في مراحل عمرية مختلفة وكذلك في أدوار الخير والشر.
 

وتحدث "الفنان أيمن الشيوي"، عن دوره في فيلم "همام في امستردام"، قائلا: "الدور كان لعنة سببت لي مشاكل في حياتي وناس كثيرة أخذوا مني موقفوآخرين قالوا إنني لست مصري".

وأضاف: "شخصية يودا اليهودي كانت بمثابة لعنة ظلت تطاردني، واتعرضت لشتائم كتير".
 

وأشار: "الناس فكروا إني أجنبي بس أنا فلاح ابن فلاح  ومتربي في الأرياف من قرية أجا محافظة الدقهلية".


 


 

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