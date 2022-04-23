أهالي قرية شبراريس بالغربية يشيعون جثمان مهندس توفي حزناً على والدته|صور

شهدت قرية شبراريس بمركز كفرالزيات في محافظة الغربية مراسم تشييع جثمان المهندس ناظر درويش والذى توفي فجأة من شدة تعلقه بوالدته المريضة والمحتجزة داخل العناية المركزة بمستشفى كفرالزيات العام حزنًا على مرضها.

كان قد أصيب المهندس ناظر درويش على أبواب المستشفى عند توجهه لزيارة والدته بجلطة مفاجئة بالقلب والمخ ليقوم طاقم التمريض والأطباء بالمستشفى بإدخاله الي غرفة العناية المركزة بجوار والدته لمحاولة إنقاذها إلا أنه قد فارق الحياة ومازالت والدته مريضة في المستشفى بالعناية المركزة ولا تعلم بوفاته لتدهور حالتها وإصابتها بجلطة منذ عدة أيام.



كما سادت حالة من الحزن والاسي على أهالي قرية شبراريس التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية عقب علمهم بوفاة ابن قريتهم المهندس نادر درويش 48 سنة عند توجهه لزيارة والدته المسنة التي تعاني من جلطة في المخ ومحتجزة منذ عدة أيام بالعناية المركزة بمستشفى كفرالزيات العام .

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