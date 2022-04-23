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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مكتوب عليا الحلقة 22.. جلجل يطلق سلمى ورقية ويستعيد بصره ويخسر أمواله

مشهد من الحلقة
مشهد من الحلقة

شهدت الحلقة 22 من مسلسل مكتوب عليا،  اكتشاف سلمى "هنادي مهنا" أن جلجل متزوج من روقه "أيتن عامر"، بعد أن أخطأ دون قصد بسبب إصابته بفقدان بصره، وذكره اسم روقه بدلا من سلمى في نهاية حلقة أمس، وبدأت الحلقة الجديدة  باعتراف جلجل بكل تفاصيل ما جرى في الفترة السابقة دون أن يعرف أن سلمى هي التي تقف امامه، فتنفعل سلمى وتبكي وتأخذ والدها للرحيل من منزل عائلة جلجل، وفجأة يتم شفاء بابا حسام والد سلمى،  ويقوم بكشف كل ما كان يفعله جلجل معه ويعتدي عليه ويطلب منه أن يطلق ابنته سلمى، فيضطر جلجل لطلاقها أمام الجميع وتقوم عائلة علاء "محمد طعيمة" خطيب جيجي "هلا رشدي" بالانسحاب من الفرح.

 

ثم يقوم جلجل بتطليق روقه أيضا، ويتهمها بأنها سبب كل كا حدث له، ثم يكتشف أن والدته "حنان سليمان" كتبت كل ممتلاكتها التي نقلها جلجل باسمها بتصبح باسم روقه، التي طردته من المنزل أمام الجميع بعد أن طلقها، فيذهب جلجل مع صديقه سيد إلى شقته القديمة بعد طرده من الفيلا، يصحو جلجل من نومه ويكتشف أن البصر عاد له من جديد ويجد مكتوبا على يده (هتتسرق) و (تسريبات) فيبدأ رحلة جديدة لكشف غموض هذه الكلمات، في حين أنه أصبح فقيرا مره أخرى بعظ أن استولت زوجاته على أمواله.

 

تدخل جارة جلجل إلى الشقة للحصول على بصل من المطبخ فيظن أنها ستسرقه، ثم يتذكر أنه لديه حساب في البنك بقيمة ٣٠٠ ألف جنية، فيقرر الذهاب للبنك للحصول على هذه الأموال للحفاظ عليها.

يحاول إحسان "إسماعيل فرغلي" والد جلجل أن يصلح العلاقة بين علاء وجيجي بعد فسخ الخطوبة، في حين يذهب جلجل إلى البنك للحصول على أمواله، فيجد أن الحد الأقصى للسحب ٥٠ ألف جنية فقط، فيضطر لتحويل المبلغ مقسما على حسابات مختلفة في عدة بنوك لسحبها في نفس اليوم، في حين تحاول والدة جلجل أن تقنع روقه بإعادة أمواله له، ولكنها ترفض.

تجلس سلمى مع والدها بعد شفائه وتبكي على ما حدث لها، فيحاول تهدئتها لتتغلب على أحزانها، في حين يعود جلجل إلى منزله ومعه الأموال، ويشك جلجل في صديقه سيد بأنه وضع له منوم في القهوة لينام ثم يكتشف أنه ظلمه.

فجأة يدخل شريف جار جلجل ليبلغه أن هناك تسريبات في حمام شقته، فيعرف جلجل أن المقصود بكلمة تسريبات هو تسريب في الحمام، وفجأة يقوم السباك بضرب جلجل على رأسه فيسقط مغشيا عليه.

 

مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري "k media" بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية.

يعرض مسلسل "مكتوب عليا" على شاشة قناة "dmc" يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و 6 صباحا.

مكتوب عليا اكرم حسني هنادي مهنا ايتن عامر Arts Entertainment

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مكتوب عليا الحلقة 22.. جلجل يطلق سلمى ورقية ويستعيد بصره ويخسر أمواله

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