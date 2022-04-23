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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وائل جسار: المهرجانات فن هابط وهاني شاكر في حرب وقراراته صائبة

وائل جسار
وائل جسار

هاجم الفنان وائل جسار، أغاني المهرجانات ووصفها بالفن الهابط، قائلا: "أنا هاجمت المهرجانات عشان عايزين فن راقي وأغاني المهرجانات دي وقتية ومش هتعيش، و احنا بنفكر في الأغاني اللي تعيش وتطبع في الذهن لسنوات طويلة وأحيي هاني شاكر على قراراته الصائبة".

وأوضح  وائل جسار، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن الناس تساعد على رواج هذه النوعية من الأغاني حينما تصفق لها، مضيفا: "لما بنسقف لهذه النوعية من الأغاني يبقى بنشجع الفن الهابط ولازم يتحارب عشان الأجيال الجديدة وتوجه هذه الأجيال لهذت الفن أمر مخيف".

وأشاد وائل جسار، بقرارات نقيب الموسيقيين هاني شاكر قائلا: "هاني شاكر بيحارب نوعية أغاني المهرجانات عشان يطلع جيل مثقف فنيا، والمهرجانات فن هابط لكن لو اتقدم الحان بكلمات كويسة يبقى حلو ولكن بدون كلام مبتذل".

وائل جسار حبر سري المهرجانات هاني شاكر الاغاني جيل مثقف

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