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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية المتجهة إلى سوريا

صدى البلد

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إغلاق المجال الجوي التركي أمام الطائرات المدنية والعسكرية الروسية المتجهة إلى سوريا، بعد انتهاء أجل ترخيص لمدة 3 أشهر كان ممنوحا لتسيير الرحلات الروسية إلى سوريا.


وذكرت وكالة (سبوتنيك) الروسية أن تشاووش أوغلو قال - خلال حديثه للصحفيين على متن طائرة متجهة إلى أوروجواي - "أغلقنا المجال الجوي أمام الطائرات العسكرية الروسية وحتى الطائرات المدنية المتجهة إلى سوريا. كنا قد أعطينا الإذن لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في أبريل الجاري".


ولفت أوغلو إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين بذلك، وقد توقفت الرحلات الجوية بالفعل، وقال "نجري حوارا حول اتفاقية مونترو وغيرها من القضايا".
وجاء في بيان صادر عن الدفاع التركية، اليوم /السبت/، أن "خلوصي أكار أكد خلال اتصال هاتفي بنظيره الأوكراني أهمية أن يكون وقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن".


وكان وزير الخارجية التركي، قد أكد أن عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ممكن إن توفرت شروطه، ولكن يصعب تحديد الموعد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية - منذ 24 فبراير الماضي - تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

القوات المسلحة وزير الخارجية وزير الخارجية التركي الطائرات العسكري الرحلات الروسية

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