على روح ضحايا دمياط.. أهالي بني سويف يوزعون وجبات وعصائر للمسافرين الصائمين

وزع أعضاء فريق بكرة احلى التطوعي والذي يضم عددا من شباب مركز الواسطى في محافظة بني سويف، وجبات إفطار وعصائر ومياه على المسافرين بالطريق الصحراوي الغربي بزمام محافظة بني سويف على روح أشقاء محافظة دمياط الثلاث والذين توفوا في حادث مروري أثناء عودتهم من جامعتهم بسيناء.





وحرص شباب مركز الواسطى على توفير عدد من الوجبات والعصائر وتوجهوا بها إلى الطريق الصحراوي الغربي، ثم أقدموا على توزيعها على السيارات الميكروباص والملاكي قبل الافطار، وذلك على روح أشقاء دمياط الثلاث الذين توفوا في حادث قبل أيام أثناء عودتهم من جامعتهم بسيناء إلى منزلهم لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وقال محمود علي، احد الشباب المشاركون بالمبادرة، إنهم حرصوا على توزيع وجبات الافطار على المارة وقائدي السيارات بالطريق الصحراوي الغربي، على روح الاشقاء الثلاث اللذين توفوا، أول امس، في حادث سير على طريق الاسماعيلية، راجين من المولى عز وجل ان يتقبل عملهم هذا في ميزان الضحايا، وان يلهم أسرتهم الصبر على فراقهم، مشيرا الى انهم يستعدون لصلاة الغائب على ارواحهم، عقب صلاة العشاء والتراويح ببعض مساجد المحافظة.

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