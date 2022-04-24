فريدة الشوباشي: مجاش بعد عمر بن الخطاب غير الزعيم جمال عبدالناصر

قالت النائبة فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب، إن الرئيس جمال عبدالناصر هو أعظم شخصية وأعظم زعيم في العالم بعد عمر بن الخطاب حتي الآن.

واضافت «الشوباشي» خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "سابع سما" المذاع علي قناة النهار الفضائيه، أن الزعيم جمال عبدالناصر كان نصير الفقراء والغلابة وكان دائما يقول للأغنياء "انكم تقولون إن نصيب الفقراء في الآخرة داخل الجنة .. طيب مينفعش يكون ليهم نصيب في الدنيا وتاخدوا انتم ثوابهم في الآخرة".

وتابعت فريدة الشوباشي أن جمال عبد الناصر جعل المصريين يشعرون بكرامتهم وأنهم أهم شئ في الدولة، مشيرة إلى أنها تتذكر حتي الآن فرحة والداتها عندما الغي الألقاب في تلك الزمن.

واوضحت فريدة الشوباشي أن جمال عبدالناصر جعل جميع المصريين متساوين ولا فرق بين باشا أو بيه أو موظف أو فلاح، فالجميع لهم نفس الحقوق وتحت طائلة القانون.

وأشارت إلى أن عندما كانت في فرنسا وقت الثورة قرأت جميع ما كتب عن الراحل جمال عبدالناصر، متابعة أن كل الذي كان يكتب عنه يوضح أنه رجل بلا رذيلة.

