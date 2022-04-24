سحورك عندنا .. بيض أومليت بالجبنة وبطاطس بالمايونيز

"هنتسحر إيه النهارده؟" سؤال يحير كثيرون، لذلك يقدم لكم موقع "صدى البلد" يوميا قائمة بالوجبات الرئيسية فى سحور رمضان.

ونقدم لكم اليوم: بيض أومليت بالجبنة و بطاطس بالمايونيز

مقادير بيض أومليت بالجبنة:

4 بيضات

4 ملاعق كبيرة دقيق

نصف كوب لبن

نصف كوب جبنة قريش

3 ملاعق كبيرة جبنة رومي مبشورة

جبنة موتزاريلا مبشورة

ملح

فلفل أسود

سمنة

خبز للتقديم



طريقة تحضير بيض أومليت بالجبنة الشربيني

* يخلط البيض والدقيق واللبن والجبنة الرومى والقريش والملح والفلفل الأسود

* يقلب الخليط ويصب فى طاسة بها السمنة

* يضاف على الوجه الجبنة الموتزاريلا

* يغطى الخليط حتى تمام النضج

* يقدم البيض بالجبن مع الخبز

بطاطس بالمايونيز

- المقادير



بطاطس (مسلوقة و مهروسة)

معلقة صغيرة فص ثوم مهروس

معلقة كبيرة مايونيز

معلقة كبيرة زيت ذرة

معلقة صغيرة ملح

الخطوات

- اخلطى البطاطس مع المايونيز والثوم والزيت وضيفى الملح وقلبى ثم صبى الخليط فى طبق التقديم وضعى القليل من الزيت على الوجه.