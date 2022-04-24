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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سحورك عندنا .. بيض أومليت بالجبنة وبطاطس بالمايونيز

بيض
بيض

"هنتسحر إيه النهارده؟" سؤال يحير كثيرون، لذلك يقدم لكم موقع "صدى البلد" يوميا قائمة بالوجبات الرئيسية  فى سحور رمضان.

ونقدم لكم اليوم: بيض أومليت بالجبنة و بطاطس بالمايونيز

مقادير بيض أومليت بالجبنة:

4 بيضات
4 ملاعق كبيرة دقيق
نصف كوب لبن
نصف كوب جبنة قريش
3 ملاعق كبيرة جبنة رومي مبشورة
جبنة موتزاريلا مبشورة
ملح
فلفل أسود
سمنة
خبز للتقديم


طريقة تحضير بيض أومليت بالجبنة الشربيني

* يخلط البيض والدقيق واللبن والجبنة الرومى والقريش والملح والفلفل الأسود
* يقلب الخليط ويصب فى طاسة بها السمنة
* يضاف على الوجه الجبنة الموتزاريلا
* يغطى الخليط حتى تمام النضج
* يقدم البيض بالجبن مع الخبز

بطاطس بالمايونيز

- المقادير


بطاطس (مسلوقة و مهروسة)
معلقة صغيرة فص ثوم مهروس
معلقة كبيرة مايونيز
معلقة كبيرة زيت ذرة
معلقة صغيرة ملح

الخطوات

- اخلطى البطاطس مع المايونيز والثوم  والزيت وضيفى الملح وقلبى ثم صبى الخليط فى طبق التقديم وضعى القليل من الزيت على الوجه.

الفلفل الأسود الموت الثوم الرئيس صدى البلد البطاطس ​​​​​​​health

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