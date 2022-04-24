سحورك عندنا .. بيض أومليت بالجبنة وبطاطس بالمايونيز

"هنتسحر إيه النهارده؟" سؤال يحير كثيرون، لذلك يقدم لكم موقع "صدى البلد" يوميا قائمة بالوجبات الرئيسية فى سحور رمضان.
ونقدم لكم اليوم: بيض أومليت بالجبنة و بطاطس بالمايونيز
مقادير بيض أومليت بالجبنة:
4 بيضات
4 ملاعق كبيرة دقيق
نصف كوب لبن
نصف كوب جبنة قريش
3 ملاعق كبيرة جبنة رومي مبشورة
جبنة موتزاريلا مبشورة
ملح
فلفل أسود
سمنة
خبز للتقديم
طريقة تحضير بيض أومليت بالجبنة الشربيني
* يخلط البيض والدقيق واللبن والجبنة الرومى والقريش والملح والفلفل الأسود
* يقلب الخليط ويصب فى طاسة بها السمنة
* يضاف على الوجه الجبنة الموتزاريلا
* يغطى الخليط حتى تمام النضج
* يقدم البيض بالجبن مع الخبز
بطاطس بالمايونيز
- المقادير
بطاطس (مسلوقة و مهروسة)
معلقة صغيرة فص ثوم مهروس
معلقة كبيرة مايونيز
معلقة كبيرة زيت ذرة
معلقة صغيرة ملح
الخطوات
- اخلطى البطاطس مع المايونيز والثوم والزيت وضيفى الملح وقلبى ثم صبى الخليط فى طبق التقديم وضعى القليل من الزيت على الوجه.