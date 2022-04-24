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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

مسلسل ملف سري الحلقة 22.. النصب على ماجد المصري ومحاولة انتحار نبيل عيسى

مسلسل ملف سري
مسلسل ملف سري

شهدت أحداث الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل ملف سري، للفنان هاني سلامة تصاعدا في الأحداث، وتسعى عائلة المالكي للتخلص من المستشار يحيى وإبعاده عن قضية غسيل الأموال. 

وخلال أحداث الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل ملف سري، يتناول عاد المالكي (الفنان نبيل عيسى) حبوب سامة من أجل الانتحار، إلا أن شقيقته مريم المالكي (الفنانة عائشة بن احمد) تنقذه من الموت وتتواصل مع الطبيب الذي يسعفه على الفور. 

وتقوم مريم المالكي بإخبار والدها هارون المالكي (الفنان محسن محيي الدين) بأنها لا تريد أن تراه في المنزل، لتزيد من حالة التوتر مع والدها. 

ويقوم ليل المصري (الفنان محمد محمود عبد العزيز) بالنصب على يوسف المالكي (الفنان ماجد المصري) ولم يسلمه إلا 20٪ من المبلغ المتفق عليه بينهما. 

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مواعيد عرض مسلسل ملف سري

ويعرض مسلسل "ملف سري" على قناة الحياة الفضائية، في الساعة 9:00 مساءً خلال شهر رمضان المبارك، ويعاد في تمام الساعة 6:45 صباحًا، والساعة 12:00 ظهرًا. 

كما يعرض مسلسل "ملف سري" عبر قناة cbc العامة، في تمام الساعة 10:15 مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 5:45 صباحا و3:45 مساء اليوم التالي.

 

ملخص أحداث مسلسل ملف سري

كشف المنتج ريمون مقار، تفاصيل مسلسل ملف سري.

وقال "ريمون"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "المسلسل يناقش مجموعة قضايا كبيرة خلفها هدف مهم".

وأشار إلى أحداث المسلسل تدور في سنة 2013 في قمة الانفلات الأمني الذي كانت تعيشه مصر، متابعا: "الهدف أن نقول إننا في مكان أفضل بكثير عن الذي كنا نعيشه".

وأوضح أن "المسلسل يبين عمليات غسيل الأموال، وغيرها من القضايا التي كانت موجودة في 2013"، مؤكدا: "نقول في المسلسل إننا في مرحلة أفضل ومكانة كويسة".

 

أبطال مسلسل ملف سري 

مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هاني سلامة، ماجد المصري، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب. 

ملف سري مسلسل ملف سري هاني سلامه نبيل عيسى عائشة بن احمد محسن محيى الدين محمد محمود عبد العزيز ماجد المصري

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