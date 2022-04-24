قرية أوكرانية تواجه عيد فصح دون كنيسة .. شاهد

عرضت فضائية " يورونيوز " مشاهد لـ كنيسة مدمرة في قرية أوكرانية بالتزامن مع الاحتفالات بـ عيد الفصح .

ويواجه سكان القرية الأوكرانيون مأساة عدم وجود كنيسة خاصة بهم للاحتفال بعيد الفصح ، بعد أن تدمرت كنيستهم بالكامل .

وفي سياق متصل ، قالت روسيا إن كييف تستعد لتنفيذ استفزازات عشية عيد الفصح لتشويه سمعة الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، وإن القوات الأوكرانية تحضر لفبركات باستخدام أسلحة كيميائية في مدينة يوجني بمنطقة ميناء أوديسا عشية عيد الفصح، واتهام الجيش الروسي بها.

وأوضح رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف أنه "وفقا للمعلومات الموثوقة المتاحة، يعد نظام كييف استفزازات ساخرة، عشية عيد الفصح، لتشويه سمعة الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو".