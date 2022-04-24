بالأزرق الأنيق.. دنيا بطمة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

تألقت المطربة المغربية دنيا بطمة، فى أحدث جلسة تصوير جديدة نشرتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت دنيا بطمة في الصور، مرتدية جلباب أنيق باللون الازرق، ونالت الصور إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

وطرحت المطربة دنيا بطمة أغنية جديدة عبر Youtube، باسم "قنبلة" من كلمات منى الطوير، ألحان د. إبراهيم الدخيل وتوزيع وليد ميمني، وهي من إنتاج الترك للإنتاج الفني.



وكان أحدث أعمال دنيا بطمة أغنية "ندمانة"، التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات وألحان إيهاب أمير، ومن إخراج زوجها رجل الأعمال البحريني محمد الترك.