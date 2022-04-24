بالأسماء.. مصرع طفل وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة بالعدوة شمال المنيا

لقي طفل مصرعه وإصابة 5 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي لقرية عطف حيدر التابعة لمركز العدوة شمال المنيا، وتم نقلهم إلى المستشفي لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع حادث أنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي لقرية عطف حيدر بمركز العدوة، واسفر الحادث عن وقوع إصابات ووفيات.



انتقلت رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع الطفل أحمد. س. م يبلغ من العمر عام، وإصابة أسماء. م س 19 سنه وآيات. ع. م 20 سنه وإيمان. خ. م 22 سنه وأحمد. م. س 34 سنه وراندا. ر. س 23 سنه بكسور وكدمات وتم تحويلهم إلى المستشفي العام لتلقي العلاج، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير المرورية بالطريق تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.