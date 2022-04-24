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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شعراوى : رفع 85 ألف طن مخلفات من المجارى المائية

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية تقريراً بشأن الأنشطة التي تمت للتخلص الآمن لرفع مخلفات الترع والمصارف وذلك فى 37 مركز إدارى تم اختيارهم  بـ21  محافظة لتنفيذ النموذج التجريبي الناجح  الذي تم تنفيذه بمحافظة البحيرة ليتم تنفيذه فى المراكز المشار اليها على مستوى أقاليم القاهرة الكبرى والإسكندرية والقناة والدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد .

يأتي ذلك فى إطار اهتمام و توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لحل مشكلة إزالة ونقل نواتج الترع ومتابعة جهود تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع والمصارف بمختلف محافظات الجمهورية.

و أكد اللواء محمود شعراوى أن كمية المخلفات التى تم إزالتها على المجارى المائية بلغت 85 ألف طن حتى الآن على مستوى الـ 37 مركز ادارى وهى مركز البدرشين بمحافظة الجيزة ، ومركزى بنها وطوخ بمحافظة القليوبية وذلك بإقليم القاهرة الكبرى ، كما تم اختيار حى أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية ومركز ايتاى البارود بمحافظة البحيرة بإقليم الإسكندرية ، كما تم اختيار مركز شربين بمحافظة الدقهلية ومركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط ومركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ومركزي الرياض وقلين بمحافظة كفر الشيخ ،ومركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية وذلك بإقليم الدلتا ، ومركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية وحى جنوب بمحافظة بورسعيد وحى الجناين بمحافظة السويس ومركز مشتول بمحافظة الشرقية وذلك بإقليم القناة ، ومركز بنى سويف بمحافظة بنى سويف ومركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم ومركز مغاغة بمحافظة المنيا وذلك بإقليم شمال الصعيد ، ومركز البدارى بمحافظة أسيوط وذلك بإقليم وسط الصعيد ، ومركز نصر النوبة بمحافظة أسوان ومركز سوهاج بمحافظة سوهاج ومركز نقادة بمحافظة قنا وذلك بإقليم جنوب الصعيد ، مشيرًا إلى أنه تم تكليف المراكز المختارة لإزالة ونقل نواتج تطهير المجاري المائية بنطاق الكتل السكنية بالقرى والمدن إلى المقالب العمومية والتخلص منها بشكل آمن حتى لا يتم إلقائها مرة أخرى داخل المصارف.

وأشار اللواء محمود شعراوى الى نجاح النموذج التجريبي الذي تم تطبيقه فى مركز ايتاى البارود بمحافظة البحيرة والذى اعتمد على عمل منظومة متكاملة لإدارة المخلفات المنزلية بالقرى والمدن بما يمنع وصول المخلفات والقمامة إلى الترع والمصارف وإزالة ونقل نواتج تطهير المجاري المائية بالمحافظات واتخاذ هذا كنموذج دعم للمبادرات الشبابية فى هذا الشأن للتخلص الآمن من القمامة ومخلفات الترع والمصارف وتم اضافة مراكز دمنهور وكفر الدوار وأبو حمص وشبراخيت بالمحافظة لتنفيذ نموذج مركز ايتاى البارود بها ، على أن يعمم بعد ذلك فى مراكز وقرى المحافظة .

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن التقرير استعرض الإجراءات التى تقوم بها الاجهزة التنفيذية فى المراكز الـ 37 المختارة والتى ركزت على رفع نواتج تطهير الترع داخل الكتل السكنية يومياً ونقلها الى المدافن الصحية والمقالب العمومية يومياً ، والتنسيق مع مديريات الرى لضبط المخالفات ، وتنفيذ قرارات ازالة التعديات على الترع والمصارف والمجارى المائية فى المهد ، وتفعيل الجمع السكنى للقمامة بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية نظير رسوم رمزية ، والتوسع فى تنفيذ ندوات توعية للمواطنين وتفعيل دور الرائدات الريفيات بالتواصل المباشر مع المواطنين لعدم إلقاء القمامة والمخلفات فى الترع والمصارف ، مع التوسع فى أعمال تجميل وتشجير الطرق ، ووضع سلال القمامة على أعمدة الإنارة وبالطرق وعلى جانبي الترع تجنبا لإلقاء المخلفات فى المجارى المائية ، منوهاً انه يتم العمل على قدم وساق وإعطاء أولوية لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لمنظومة النظافة الجديدة بالمناطق التي تطل على نهر النيل والترع الرئيسية والمصارف والترع الجاري تبطينها لمنع وصول المخلفات إلى المجاري المائية للحفاظ على الثروة المائية من التلوث .

شعراوى رفع مخلفات المجاري المائية وزير التنمية المحلية

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