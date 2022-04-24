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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتغيبهم عن العمل .. إحالة 23 طبيبًا وممرضًا للتحقيق بالقليوبية |صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قامت لجنة من الوحدة المحلية بالأحراز بمركز شبين القناطر بالقليوبية بمتابعة العمل بالوحدة الصحية بقرية الأحراز وذلك فى إطار تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بمتابعة القطاعات الخدمية لتحقيق الانضباط وتوفير جميع الخدمات للمواطنين خاصة فى مجال الصحة. 

وكشفت اللجنة برئاسة خليل عبدالعظيم رئيس الوحدة عن غياب 23 من العاملين ما بين طبيب بشرى وطبيب اسنان وعلاج طبيعى وصيدلى وممرض وقد تم الشطب عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية وعمل محضر إثبات حالة بذلك.   

من ناحية اخرى عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا تنسيقيا لمناقشة مشروعات قطاع الصحة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى شبين القناطر، وذلك لمناقشة سرعة استلام قطع أراضي لإنشاء وحدات صحية عليها، بالإضافة إلى دفع الأعمال بالوحدات الصحية الجاري تنفيذها وتذليل العقبات والمعوقات بمشروعات القطاع الصحي ككل، للانتهاء منه بنسبة 100%  وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة تنفيذًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية بتطوير الريف المصري للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تنمية مستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030 . 

واستعرض المحافظ خلال الإجتماع آخر المستجدات لمشروعات قطاع الصحة بمركز شبين القناطر ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري التي يقوم بتنفيذها جهاز تعمير القاهرة الكبرى حيث يجري أعمال إنشاء جديد لعدد 26 وحدة صحية جديدة بقرى المركز كما ناقش المحافظ خلال الإجتماع توفير 8 قطع أراضي لإنشاء 8 وحدات صحية وذلك بالتنسيق مع الأوقاف والزراعة حيث تم توفير قطعة أرض وتسليمها لانشاء وحدة صحيه عليها بقرية القشيش كما تم التنسيق لبدء الأعمال والإنشاءات بدءا من غدا بقري نوب طحا والسلمانية وكفر الصهبي والمريج بعد أخذ الموافقات اللازمة وجار التنسيق مع وزارة الزراعة للحصول علي موافقة قطعة أرض بقرية الأحراز كما انه جار العمل بعدد 6 نقاط إسعاف بمتوسط نسب تنفيذ بلغت70 % ، حيث أكد المحافظ أن الاراضي التي يتم توفيرها تكون مطابقة لمعايير إنشاء وتجهيز منشآت منظومة التأمين الصحي الشامل تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لكل المواطنين من خلال تلك المبادرة. 

وقال محافظ القليوبية إنه يتابع بشكل دوري تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على آخر المستجدات والتأكيد على تكثيف حجم الأعمال للتغلب على أي تحديات من أجل دفع العمل مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من جميع المشروعات الخاصة بحياة كريمة والالتزام في ذات الوقت بأعلى معايير الجودة في التنفيذ . 

ووجه المحافظ جهاز تعمير القاهرة الكبرى بالتنسيق مع مسئولي الصحة ورئيس مدينة شبين القناطر لسرعة التنفيذ وتذليل كافة العقبات ونهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية وتكثيف الجولات الميدانية لمواقع العمل بالمشروعات لمتابعة تنفيذ المشروعات بالقرى وتقديم كافة سبل الدعم ورصد أي ملاحظات حتى يتسنى تلافيها بالتنسيق مع كافة الجهات المنفذة للمشروعات مشيرًا إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة " يستهدف مركز شبين القناطر بإجمالي 9 وحدات محلية  و36 قرية وعدد 148 عزبة وتابع ، وسوف تبدأ المرحلة الثانية من حياة كريمة بالقليوبية لتشمل مراكز طوخ وقليوب و الخانكة.

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