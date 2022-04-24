عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. العثور على 8 جثث في البحر قبالة طرابلس

علم لبنان
علم لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان، اليوم الأحد، بعثور قوات الجيش على 8 جثث في البحر قبالة جزيرة الفنار - رمتين في طرابلس.

يأتي ذلك بالتزامن مع حادث غرق قارب في البحر قبالة ميناء طرابلس والذي انطلق من القلمون وعلى متنه أكثر من 70 شخصا أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية.

وعملت القوات البحرية اللبنانية بمؤازرة مروحيات تابعة للقوات الجوية وطائرة "سيسنا" على سحب ‏القارب وإنقاذ معظم من كان على متنه، حيث قُدمت لهم الإسعافات الأولية ونُقل المصابون منهم إلى مستشفيات المنطقة.

من جانبها، تمكنت البحرية اللبنانية من إنقاذ 48 شخصًا كانوا على متن القارب الذي غرق شمال البلاد حتى الآن، وفقًا لبيان الجيش، بينهم طفلة متوفية.

كما تمَّ توقيف المواطن (ر.م.أ) للاشتباه بتورطه في عملية التهريب، وبوشرت التحقيقات باشراف القضاء المختص.

من جانبها، أعلنت الرئاسة اللبنانية على حسابها بموقع “تويتر”، أن الرئيس ميشال عون تابع تفاصيل غرق الزورق قرابة ساحل طرابلس وعمليات إنقاذ الركاب وتقديم العلاج لهم.

وطلب عون من الأجهزة القضائية والعسكرية فتح تحقيق في ملابسات غرق المركب.

إنقاذ 46 .. لبنان يكشف مصير ركاب زورق غرق بميناء طرابلس

مصرع طفلة في غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة سواحل لبنان

طرابلس الجيش اللبناني لبنان غرق مركب في البحر الرئاسة اللبنانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إحالة مدربي كيك بوكس وكمال أجسام وآخرين للجنايات لخطف وهتك عرض سعودي وسوداني

صدمتهم تريلا.. مصرع 3 مصريين في حادث مروع بالسعودية قبل أداء العمرة

سعر الذهب اليوم 24-4-2022

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

خالد الغندور: نهائي دوري أبطال إفريقيا في السنغال

سعر الدولار اليوم 24-4-2022

هل يجوز أن يتزوجني شقيق أخي في الرضاعة؟.. المفتي يجيب

ترشيحاتنا

الحكومة ترفع اقتراضها من البنوك بمقدار 750 مليون جنيه خلال الأسبوع الجاري

ابتعدوا عن الشمس.. ماذا قالت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة؟

ماذا سيطلب زيلينسكي من الوزيرين الأمريكيين خلال زيارتهما الأولى لأوكرانيا

المحطة الأخيرة لـ إيهاب جلال .. بيراميدز ضيفاً على مازيمبي في الكونفيدرالية الإفريقية

ما هى زكاة الفطر وما الحكمة من أدائها في رمضان؟.. علي جمعة يجيب

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد الملاكم الشهير «تايسون» يهشم وجه راكب على متن طائرة|فيديو

روسيا تدفن جرائمها.. العثور على 1000 جثة داخل مقبرة جماعية|صور

أرز بالدجاج والبرتقال.. عجوز أفغانية تهز مواقع التواصل بوصفة رمضانية

تحت شعار أنت قارئ .. الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي للكتاب

فيديو

بسبب الميراث .. تطورات في مذبحة الوراق | فيديو جراف

جزارة بالعريش تبيع كيلو اللحمة بجنيه واحد فقط .. ما القصة ؟

عمري ما حسيت بالغربة.. ماذا قال منذر رياحنة في حب مصر|فيديو جراف

بلاغ للنائب العام.. القصة الكاملة للتنمر على بطلة إعلان مستشفى أهل مصر

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ