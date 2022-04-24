لبنان.. العثور على 8 جثث في البحر قبالة طرابلس

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان، اليوم الأحد، بعثور قوات الجيش على 8 جثث في البحر قبالة جزيرة الفنار - رمتين في طرابلس.

يأتي ذلك بالتزامن مع حادث غرق قارب في البحر قبالة ميناء طرابلس والذي انطلق من القلمون وعلى متنه أكثر من 70 شخصا أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية.

وعملت القوات البحرية اللبنانية بمؤازرة مروحيات تابعة للقوات الجوية وطائرة "سيسنا" على سحب ‏القارب وإنقاذ معظم من كان على متنه، حيث قُدمت لهم الإسعافات الأولية ونُقل المصابون منهم إلى مستشفيات المنطقة.

من جانبها، تمكنت البحرية اللبنانية من إنقاذ 48 شخصًا كانوا على متن القارب الذي غرق شمال البلاد حتى الآن، وفقًا لبيان الجيش، بينهم طفلة متوفية.

كما تمَّ توقيف المواطن (ر.م.أ) للاشتباه بتورطه في عملية التهريب، وبوشرت التحقيقات باشراف القضاء المختص.

من جانبها، أعلنت الرئاسة اللبنانية على حسابها بموقع “تويتر”، أن الرئيس ميشال عون تابع تفاصيل غرق الزورق قرابة ساحل طرابلس وعمليات إنقاذ الركاب وتقديم العلاج لهم.

وطلب عون من الأجهزة القضائية والعسكرية فتح تحقيق في ملابسات غرق المركب.