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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إنقاذ 46 .. لبنان يكشف مصير ركاب زورق غرق بميناء طرابلس

لبنان يكشف مصير
لبنان يكشف مصير ركاب زورق غرق بميناء طرابلس

قال وزير الأشغال العامة والنقل في لبنان علي حمية، إن البحرية اللبنانية تمكنت من إنقاذ 46 شخصاً كانوا على متن القارب الذي غرق شمال البلاد.

وأعلن الوزير اللبناني وفاة فتاة وإنقاذ أكثر من 40 في حادث غرق زورق قبالة مدينة طرابلس.

وكتب حمية على حسابه بموقع تويتر "إنقاذ الأرواح التي هي على متن القارب الذي غرق في البحر قبالة طرابلس هو الأمر الوحيد الذي يجب متابعته الآن قبل أي شيء أخر ".

وتابع "الدعم يجب أن يقدم حالياً لكافة الأجهزة المعنية بعمليات الإنقاذ حفاظاً على الأرواح ، وهذا ما تم التوجيه به فورا لكافة المسؤولين في مرفأ طرابلس".

وذكلت  الوكالة الوطنية للإعلام أن القارب كان يقل نحو 60 راكبا، وأضافت أن مصير 27 منهم لم يتضح بعد.

وأشارت وزارة النقل اللبنانية إلى أن أعداد المفقودين في غرق الزورق قبالة طرابلس، ربما أكبر بكثير من الأرقام المعلنة.

وقالت إن وجود خفر السواحل قرب منطقة غرق الزورق ساهمت في إنقاذ كثيرين.

وفي وقت سابق، أعلن الصليب الأحمر في لبنان غرق  زورق في ميناء طرابلس على متنه حوالي 60 شخصا، موضحا أن سيارات الإسعاف توجهت الى المكان.

وحسب موقع "لبنان 24" فإن هؤلاء الأشخاص غادروا الأراضي اللبنانية عبر مهربين، والجيش يعمل على إنقاذهم بعدما تمكن من تحديد مكانهم.

من جانبه، تابع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي موضوع غرق زورق يقل ركابا انطلق بطريقة غير شرعية من منطقة القلمون، حسب بيان صادر عن مكتبه.

وأجرى ميقاتي اتصالا  بقيادة الجيش للاطلاع على ملابسات الحادث، مطالبا استنفار  الاجهزة المختصة لإنقاذ الركاب.

كما أجرى رئيس وزراء لبنان اتصالا بوزير الأشغال العامة والنقل علي حمية لاستنفار جميع المعنيين في مرفأ طرابلس للمساهمة في عملية الاغاثة.

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