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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد: أجواء ربيعية معتدلة .. وطقس مستقر وطبيعي على مدار الأسبوع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت الدكتورة منار غانم ، عوض المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم يشهد استمرارا في الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة، ولكنها تكون حول المعدلات الطبيعية لها في هذا التوقيت من العام، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى اليوم تتراوح ما بين 31 لـ 32 درجة مئوية.

وأضافت الدكتورة منار غانم ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز " ، أن طقس اليوم يشهد أجواء ربيعية نهارا على مختلف أنحاء الجمهورية ، وأجواء معتدلة على السواحل الشمالية ، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، منوهة أن الطقس لايزال منخفضا في ساعات الليل المتأخرة ، والصباح الباكر.

وتابعت "غانم "، أن اليوم يشهد فرصا لسقوط الأمطار على مناطق أقصى جنوب سلاسل البحر الأحمر، ولكنها أمطار غير مثرة على أعمال الأنشطة اليومية .

وأردفت ، أن الأجواء الربيعية مستمرة على ندار الأسبوع ، ودرجات الحرارة معدلاتها طبيعية خلال فترات النهار ، ولكننها تكون غير طبيعية لها في هذا الوقت من العام في فترات الليل .

وأوضحت " غانم "، أن فصل الشتاء أنتهى وبدأ فصل الربيع، والذي هو معروف بفروق درجات الحرارة بين فترات النهار والليل.

 

الأرصاد توك شو الأرصاد الجوية منار غانم برنامج هذا الصباح

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