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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة قس في هجوم بسكين خلال قداس بفرنسا

الشرطة أمام الكنيسة
الشرطة أمام الكنيسة الفرنسية

وقع صباح اليوم الأحد، هجوم بسكين على كنيسة سان بيير دارين بمدينة نيس، إذ اعتدى شخص على أحد القساوسة خلال قداس عيد الفصح.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أن الشرطة ألقت القبض على المهاجم وهو رجل كان يتردد على الصلاة في الكنيسة.

ووفقًا لوسائل إعلام فرنسية، أصيب شخصان خلال هذا الهجوم، وهو الأب كريستوف، وهو رجل دين بولندي الأصل خدم عدة سنوات، كما أصيبت سيدة في يديها وذلك خلال خطفها السكين من المهاجم.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فرنسا، اليوم الأحد، إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يطمح في ٥ سنوات أخرى بمنصبه والمرشحة عن اليمين المتطرف مارين لوبان.

وحسب "رويترز" البريطانية، أعطت استطلاعات الرأي في الأيام الأخيرة ماكرون تقدما قويا ومتناميا قليلا، حيث قال محللون إن لوبان - على الرغم من جهودها لتليين صورتها وتخفيف حدة بعض سياسات حزبها التجمع الوطني - لا تزال غير مستساغة بالنسبة للكثيرين.

ولكن لا يمكن استبعاد فوز لوبان المفاجئ تماما، نظرا للأعداد الكبيرة من الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم أو لم يكونوا متأكدين مما إذا كانوا سيصوتون على الإطلاق في جولة الإعادة الرئاسية.

ويحتاج كل من ماكرون ولوبان إلى إقناع ما يقرب من 50٪ من الناخبين الذين لم يختاروا أيًا منهما في الجولة الأولى من الاقتراع قبل أسبوعين.

فرنسا الانتخابات الرئاسية إيمانويل ماكرون اليمين المتطرف مدينة نيس قس فرنسي

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