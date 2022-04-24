محافظ الجيزة يهنئ مطرانية شمال الجيزة بعيد القيامة المجيد|صور

زار اللواء احمد راشد محافظ الجيزة مطرانية شمال الجيزة صباح اليوم لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد كان في استقباله نيافة الانباء يوحنا أسقف مطرانية شمال الجيزة وتوابعها .

وأكد محافظ الجيزة على العلاقة التي تربط المصريين، مسلمين وأقباط، والتي تُعد تجسيدًا حقيقيًّا للوحدة والإخاء التي يَشتدُّ بهما الوطن في مواجهة الصعاب والتحديات في ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، داعيًا المولى عز وجل أن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعا؛ كي تظل مصر عامرة بالأمن والأمان والاستقرار .

كما بعث محافظ الجيزة التهنئة نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء متمنين الي جميع الأخوة الأقباط أخلص التهاني القلبية، مقرونة بأطيب التمنيات سائلين المولي عز وجل أن يعيد هذه المناسبة بدوام الصحة والسداد .

من جانبه تقدم الأنباء يوحنا أسقف مطرانية شمال الجيزة بالشكر لمحافظ الجيزة وقيادات المحافظة التنفيذية للمشاركة فى الإحتفال بعيد القيامة المجيد، مهنئآ الشعب المصري بكافة طوائفه بعيد القيامة المجيد ، متمنيآ أن تعم المحبة والرخاء علي مصر .

رافق المحافظ خلال زيارته الأستاذة هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام والسيد محمد نور السكرتير المساعد وتيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة واللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة ومديرى المديريات ورئيس هيئة النظافة والتجميل .

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