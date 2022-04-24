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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محافظة دمياط

سامح مات هو وزوجته في حادث سير خلال العمرة بعد علمه بحملها

زوجان توفيا في حادث
زوجان توفيا في حادث بالسعوديه

انتظر عامان  خبر حمل زوجته  وتلقي الخبر قبل وفاته هو وزوجته بدقائق،  أنه  المهندس سامح إبراهيم عزام  وزوجته ، ابن قريه أم الرزق التابعة لمركز كفرسعد بدمياط.

لقي المهندس سامح وزوجته مصرعهما اثر حادث أليم بعد عودته إلى المدينة المنورة من العمرة . 

 

اتشحت قرية أم الرزق التابعة لمحافظة دمياط، بالسواد  مرة أخري حزنًا على مصرع زوجين في حادث سير، أثناء عودتهما من تأدية مراسم العمرة بالمملكة، قبل يومين ،وكانت قد شهدت نفس القرية حادثا مأساويا بوفاة 3 أشقاء بكليات الطب أثناء عودتها من العريش من الجامعه منذ ثلاثة أيام ولقوا مصرعهم غرقا بترعه السلام على طريق  محافظة الإسماعيلية.


وفوجيء أهالى القرية أمس الأول بخبر وفاة الزوجين  بالسعودية لتتجدد الأحزان مرة أخرى بالقرية.

وأكد مصدر من أقارب الضحيتين، أنه تم تشييع جثمانهما فجر اليوم الأحد، ودفنهما في مقبرة البقيع بالسعودية، واقتصر العزاء بالقرية على اهالى الزوجين فقط.

وأضاف المصدر  أن الزوجين تزوجا منذ مايقرب من عامين ونصف وكانا ينتظران ان يرزقهما المولى تعالى بمولود إلا ان الخبر لم يأتيهما إلا وهما يؤدون مناسك العمرة وعلم الزوج من زوجته بخبر حملها واتصل بأسرته فورا لاخبارهما وبعدها تلقت الأسرة خبر وفاتهم.

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