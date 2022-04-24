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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مع بدء صرف معاشات شهر مايو.. اعرف قيمة دخلك بعد الزيادة الجديدة

المعاشات - أرشيفية
المعاشات - أرشيفية

تستمر عملية صرف معاشات شهر مايو في بنك ناصر، بالزيادة الجديدة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي ووافق عليها مجلس النواب، بعد تعجيل موعد استحقاق المعاشات، في ظل الظروف الاجتماعية الراهنة وارتفاع معدلات التضخم جراء الأزمة العالمية الناجمة عن الحرب الروسية – الأوكرانية.

طريقة حساب المعاش بعد الزيادة الجديدة

يجرى حساب قيمة زيادة المعاشات الجديدة 2022 للمواطن المصري، من خلال ضرب قيمة المعاش في 13%، ليحصل على الزيادة الجديدة في المعاشات وهذا يعني أن الشخص الذي يحصل على 1000 جنيه معاش، سيزيد معاشه إلى 1130 جنيه، والذي يحصل على 2000 جنيه، سيزيد معاشه إلى 2260.

وقرر الرئيس السيسي زيادة قيم المعاشات بنسبة 13%، ويتم صرف الزيادة مع معاشات شهر أبريل بدلًا من يوليو بتكلفة 9.6 مليار جنيه عن 3 شهور، وتكلفة سنوية 38.4 مليار جنيه.

نص قرار رئيس الجمهورية المنشور في الجريدة الرسمية

جاء نص قرار الرئيس المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 أبريل بزيادة المعاشات بنسبة 13% بداية من 1/ 4 /2022
فقًا للقانون رقم 71 لسنة 64 بخصوص منح معاشات ومكافآت استثنائية وقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.


وأضاف القرار أن زيادة المعاشات بنسبة 13% أو ما يكمل مجموع ما يستحق من معاشات وإعانات بزيادات الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقر الأخيرة من القانون رقم 24 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أيها أكبر وبما لا يقل عن 120 جنيهًا ولا تزيد قيمة الزيادة على نسبتها إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 31 مارس 2022.

قانون التأمينات الاجتماعية

ونصت المادة السادسة على أنه استثناء من أحكام المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 والمادة (123) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 يعجل استحقاق زيادة المعاشات لعام 2022 ليصبح الأول من إبريل 2022 وذلك للمعاشات المستحقة في 31 مارس 2022 وبذات القواعد الواردة بهما، وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التى تتقرر اعتبارا من الأول من يوليو 2023 فى المواعيد المقررة بالمادتين المشار إليهما.

وتسرى أحكام الزيادة المشار إليها بالفقرة السابقة على المعاشات المقررة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه التى تستحق خلال الفترة من 1 أبريل 2022 حتى 30 يونيو 2022 وذلك اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش.

ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه في المادة (5) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه العبء المالي المترتب على تعجيل صرف زيادة المعاشات المقررة وفقا لأحكامه.

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