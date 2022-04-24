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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يحيل 67 محضرا بمخالفات المخابز والأسواق للنيابة العامة

صوره من الحملات
صوره من الحملات

أكد محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار .


وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

 

وقال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والمحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية والأسواق بنطاق مراكز ومدن دكرنس وطلخا وميت غمر والسنبلاوين والمنصوره أسفرت عن تحرير 67 محضرا في مجال المخابز والأسواق بالمراكز المذكورة وقرر " مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة.


جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية نطاق المراكز المشار اليها.


من جانبه أوضح وكيل وزارة التموين أنه تم المرور  علي المحلات والأسواق والمخابز بمراكز ومدن دكرنس وطلخا  وميت غمر والسنبلاوين والمنصوره وأسفرت الحملات عن تحرير31 محضر نقص وزن و6 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و 3محاضر تصرف في دقيق و 33 شيكارة دقيق مدعم و3 محاضر عدم وجود قائمةأسعار و1محضر عدم نظافة ادوات عجين و1محضر توقف انتاج  بدون إذن و1محضر عدم وجود ماكينه و1محضر تجميع دقيق بإجمالي عدد 5شكاير دقيق كما تم تحرير عدد 10 محاضر جنح مختلفة وتم التحفظ على المضبوطات التي شملت  15اسطوانه بوتاجاز منزلي 60 كرتونة زيت عدد 1560كيلو زيتون و1440كيلو مخلل مشكل و 360 كيلو ليمون مخلل و15 كيلو لحم ذبح خارج السلخانة ، مشيرا لاستمرار الحملات من خلال المديرية لمتابعة المخابز وضبط الأسواق علي مستوي المحافظة.

الدقهلية محافظ الدقهلية وكيل وزارة التموين بالدقهلية تحرير محاضر النيابة

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