لتجديد السفرة الرمضانية .. طريقة عمل الفتة

تعد الفتة من الأكلات الشهية التى يحبها المصريون بشكل خاص ويمكن تقديمها على السفرة الرمضانية كنوع من من التجديد

نعرض لكم طريقة عمل الفتة بخطوات الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل ايديا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الفتة



لحم مكعبات مسلوق

مرقة

أرز

ثوم مفروم

خل

عيش بلدي

زبدة

سمنة

عصير طماطم

ريحان

ملح

فلفل أسود



طريقة عمل الفتة



* في طاسة على النار ضعي زبدة مع ثوم مفروم حتى يصفر ثم ضعي الخل ثم المرقة وتترك حتى تغلي جيدا و قلبي السمن مع الزبدة ثم يحمر فيه العيش المقطع مربعات ثم يسقى بصوص الثوم مع مرقة سلق اللحمة جيدا

* في طاسة بها الزيت مع ثوم مفروم حتى يحمر ثم ضعي عصير الطماطم وانتظرى حتى تتسبك مع ملح وفلفل أسود وريحان طازج مفروم و قدمي الفتة مع العيش البلدي المسقي بالمرقة وصوص الخل وعليه اللحمة بعد تحميره في الزبدة والأرز الأبيض وصوص الطماطم بالريحان وبالهنا والشفا.