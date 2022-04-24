تجديد حبس شخصين لحيازتهما مواد مخدرة في الشروق

جدد قاضي المعارضات حبس شخصين 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معهما لحيازتهم مواد مخدرة في مدينة الشروق

كانت قوة أمنية تابعة لوحدة إدارة تأمين الطرق والمنافذ قد تمكنت أثناء مرورها لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (شخصين ، مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) حال استقلالهما إحدى السيارات ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام- مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) .

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للتواصل مع عملائهما ، والسيارة لسهولة التنقل .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.