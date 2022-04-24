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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتائج أولية.. ماكرون يفوز في الدورة الثانية لانتخابات الرئاسة الفرنسية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن النتائج الأولية في انتخابات الرئاسية الفرنسية أظهرت فوز الرئيس إيمانويل ماكرون بولاية رئاسية ثانية له.

وبحسب النتائج الأولية، فقد حصل ماكرون على 58% من الأصوات، فيما حصلت المرشحة الرئاسية اليمنية ماريان لوبان على 42%.

وحذر ماكرون (44 عاما) الذي فاز في نفس الجولة قبل خمس سنوات من ”حرب أهلية“ إذا تم انتخاب لوبان التي تشمل سياستها حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة. ودعا ماكرون الديمقراطيين من جميع الأطياف إلى دعمه في مواجهة اليمين المتطرف.

أما لوبان (53 عاما) فقد ركزت حملتها على ارتفاع تكاليف المعيشة في سابع أكبر اقتصاد في العالم، إذ يقول الكثير من الفرنسيين إن تكاليف المعيشة زادت بشكل كبير مع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. 

وركزت أيضا على أسلوب ماكرون في قيادة البلاد الذي تقول إنه يظهر ازدراء النخبة للناس العاديين.

وقالت في تجمع حاشد في بلدة أراس بشمال فرنسا يوم الخميس ”السؤال يوم الأحد بسيط: ماكرون أم فرنسا“.

وبعد فوز ماكرون، فإنه من المتوقع أن سيواجه فترة ولاية ثانية صعبة، مع عدم وجود أي فترة سماح كان يتمتع بها بعد فوزه الأول، ومن المرجح استمرار الاحتجاجات على خطته لمواصلة الإصلاحات المؤيدة للأعمال، بما في ذلك رفع سن التقاعد من 62 إلى 65.

فرنسا إيمانويل ماكرون اليمين المتطرف ماكرون لوبان الرئاسة الفرنسية

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