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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإحصاء:51.8% زيادة عدد طلبات المصريين للحصول على علامات تجارية

صدى البلد

بلغ عدد الطلبات المقدمة من المصريين إلى مكتب العلامات التجارية المصري للحصول على علامات تجارية عام 2021 ( 28448) طلب مقابل (18735) طلباً عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 51,8٪، جاء ذلك وفقا لبيانات إحصائية صادره عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
 

ووفقا للبيانات الإحصائية: بلغ عدد العلامات التجارية الممنوحة عــام 2021 عدد (10997) علامة تجـــارية ،منهم (7703) مصر، (3294) باقي الجنسيات ، مقابل (8324) علامة تجارية عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 32 ٪.
 

اليوم العالمي للملكية الفكرية 

 

ويحتفل العالم بـ اليوم العالمي للملكية الفكرية يوم 26 ابـريل من كل عام، والذي أقرته الـدول الأعضـاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبــو ) عام 2000 لتعزيز الوعي العام بدور الملكيـة الفكرية والاحتفاء بمساهمات المبتكرين والمبـدعين لتنمية المجتمعات تحت شعار «الابتكار من أجل مستقبل أفضل».
 

وارتفع عدد طلبات البراءات الدولية المودعة بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات (معاهدة البراءات) التي تديرها الويبــو، بنسبة 0.9% في عام 2021 ليصل إلى (277,500) طلب .

العلامات التجارية المصريين اليوم العالمي للملكية الفكرية Real Estate Finance

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