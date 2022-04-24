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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قمر اللبنانية تقضي أوقاتا من المرح مع ابنتها لونا

قمر وطفلتها
قمر وطفلتها

شاركت الفنانة اللبنانية قمر، جمهورها ومتابعيها صورًا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت اللبنانية قمر في الصورة وهي تداعب طفلتها لونا، وهو ما أبرز رقة وجمال ملامحها، ما أثار إعجاب متابعيها وعلقت "قالوا ياما ان القمر عالي وبعيد والملائكة مستحيل تلمسها ايد".

IMG_٢٠٢٢٠٤٢٤_٢١٣٩٣٨
IMG_٢٠٢٢٠٤٢٤_٢١٣٩٣٨
IMG_٢٠٢٢٠٤٢٤_٢١٣٩٢٧
IMG_٢٠٢٢٠٤٢٤_٢١٣٩٢٧


يُذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية قمر أغنية "Kiss My Lips"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع "يوتيوب"، وواجهت انتقادا شديدا بسبب جُرأة ملابسها.

 
وشاركت قمر مؤخرا فى فيلم "حملة فرعون" وجسدت من خلاله دور فتاة عربية يقوم الأجانب بخطفها والسفر إلى العراق.

 "حملة فرعون" مأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» التي قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضي، وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم "شمس الزناتي" فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية

فيلم "حملة فرعون" من تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

 وشاركت "قمر" في، فيلم "حصل خير" مع الفنانة آيتن عامر، وبدرية طلبة، وأمينة، وسعد الصغير، وكريم محمود عبد العزيز، ومحمد رمضان، إيمان السيد، محمود الليثى، وغيرهم.

وجسدت قمر دور راقصة شعبية تسكن عمارة تضم مجموعة من الأسر، وفور وصول الساكنة الجديدة، يتهافت عليها الأزواج ومنهم موظف مصلحة الضرائب فوزي "كريم محمود عبدالعزيز"، ومدرس اللغة العربية "محمد رمضان"، والمطرب "سعد الصغير"، وينقلب حال هذه الأسر، فتحاول الزوجات الحفاظ على أزواجهن منها في قالب من الأحداث الكوميدية.

 

الفنانة اللبنانية قمر الفنانة اللبنانية قمر تداعب طفلتها موقع تبادل الصور والفيديوهات دور فتاة

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