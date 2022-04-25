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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد ضبطه يسير عكس الاتجاه.. محافظ أسوان: مصادرة عربة حنطور وسحب رخصتها

ضبط ومصادرة عربة
ضبط ومصادرة عربة حنطور بأسوان

بعد ضبطه بالسير عكس الاتجاه على طريق كورنيش النيل قبل إطلاق مدفع الإفطار بالمخالفة لحركة سير المركبات أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بسرعة ضبط عربة حنطور حيث قامت شرطة المرافق بقيادة العقيد محمد الجندي بضبط العربة وسحب الرخصة واللوحة المعدنية والشلته الخاصة بصاحب العربة. 

وأشار العقيد محمد الجندي، إلى أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان ومدير الأمن تم حجز عربة الحنطور المخالفة وذلك كإجراء رادع لهذه السلوكيات الغير حضارية والتى تتعارض مع الخدمة السياحية التى تقدمها عربات الحنطور للأفواج الزائرة للترفيهة عنهم من خلال الرحلات التى تقوم بها هذه المركبات. 

وأوضح محمد الجندي، أن عربات الحنطور التي سيتم مصادرتها وإستبعادها لسوء سلوكيات أصحابها أو لعدم صلاحيتها ، فلن يجدد ترخيصها مرة أخرى لأهمية ظهورها بالشكل اللائق أمام ضيوف المحافظة.

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وكانت قد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة المهندس سيد مدنى بتنظيم حملة ليلية مكبرة لإزالة الإشغالات داخل شوارع السوق السياحى بوسط المدينة ، موضحاً أن الحملة أسفرت عن رفع أكثر من 150 حالة إشغال طريق بدون تحرير محضر، بالإضافة إلى ضبط ومصادرة 30 من المضبوطات المتنوعة .

وأشار مدنى بأن الحملة تمت بمشاركة قوات شرطة المرافق بقيادة العميد محمد الجندى ، بالإضافة إلى نواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء ، فضلاً عن الفنيين والعاملين المدعمين بالأدوات والمعدات الثقيلة بالوحدة المحلية. 

ويأتي ذلك فى إطار إستكمال الجهود المبذولة لتنفيذ تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بشأن مواصلة سلسلة الحملات الصباحية والمسائية لرفع وإزالة كافة أشكال التعديات والإشغالات أولاً بأول بالمناطق والأحياء السكنية والأسواق لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى على الوجه الأكمل.

وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الميدانى على القرى والمناطق التى تضم زراعات القمح للتشديد على المزارعين بعدم تسليم أى كميات من محصول القمح لموسم 2022 ، إلا من خلال جهات التسويق والتخزين الممثلة فى الصوامع والبناكر والهناجر والشون التابعة لوزارة التموين أو للبنك الزراعى وذلك سواء للمحصول كله أو جزء منه بواقع 12 أردباً عن كل فدان كحد أدنى ، وبناءاً على الحيازة الزراعية .

 

 

 

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