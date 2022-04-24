محافظ أسوان يشدد على إنهاء مشروعات الرصف بالتوازى مع إحلال وتجديد البنية التحتية

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة الإلتزام بنهو كافة مشروعات الرصف وفقاً للمواصفات الفنية والهندسية المطلوبة والبرامج الزمنية المقررة ، بالتوازى مع إنهاء مشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية بمختلف المناطق والأحياء السكنية والشوارع الرئيسية والداخلية والميادين والأسواق بهدف تحقيق السيولة المرورية وتخفيف المعاناة عن مواطنى وزائرى المحافظة .

وأكد المحافظ أهمية أن يتوازى مع ذلك إعادة الشئ لأصله والتسوية والردم بمختلف الطرق، وسرعة نهو الإختبارات التجريبية لشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحى ، تواكباً مع نهو أعمال تركيب خطوط الكهرباء والإتصالات لتنفيذ أعمال الرصف .

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وفى هذا الإطار تواصل الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث تم تنفيذ أعمال إحلال طريق الطويسة / دراو بطول 450 متر ، ومتبقى تنفيذ أعمال الأساس والربط وذلك بتكلفة 2 مليون جنيه ، فيما تم تنفيذ أعمال الحفر والإحلال بطريق أسوان / القاهرة أمام مدينة دراو وذلك بتكلفة مليون جنيه ، وهو الذى توازى مع الإنتهاء من أعمال التسوية والأساس والسطحية بطريق الجبانة الجديدة بنبان بتكلفة مليون جنيه .

بجانب استكمال أعمال رصف طريق ترعة النزاز بمركز نصر النوبة بتكلفة 1.5 مليون جنيه ، ليتواكب ذلك مع التمهيد لتنفيذ أعمال الرصف بداية من النفق وحتى نهاية شارع الشواربى الجديد مروراً بشوارع الحدادين وشرق البندر ، بجانب الشوارع الجانبية بأطوال 1.5 كم وبتكلفة 5.5 مليون جنيه.

وكانت قد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بتنظيم حملة مكبرة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية إستهدفت إزالة 10 حظائر لرؤوس الماشية مقامة على مساحة 9 ألاف م2 بإحدى الأراضى الزراعية بقرية كلح الكرنك ، وبالتوازى جارى إستكمال أعمال الإزالة لـ 4 حظائر أخرى بمساحة 3 آلاف م2 بقرية الصعايدة بحرى ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحاب هذه الحظائر.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للحفاظ على الثروة الحيوانية، ومنع أى تلاعب يقوم به بعض التجار الجشعين وأصحاب المصالح الخاصة ، وتطبيقاً وتفعيلاً للقرار الذى أصدره المحافظ والخاص بحظر نقل رؤوس الماشية خارج نطاق المحافظة لمدة شهر، وكذا حظر دخولها بدون ترقيم بحيث يكون لها بطاقة ورقية مدون عليها الرقم المسجل لها ، والتحصينات التى تلقاها الحيوان ، وخاصة التحصين ضد مرض الحمى القلاعية .

جهود أعمال الرصف بأسوان

جهود أعمال الرصف بأسوان

جهود أعمال الرصف بأسوان

جهود أعمال الرصف بأسوان