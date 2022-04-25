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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تقصف لبنان ردا على إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان عاجل له منذ قليل، تنفيذ عدة ضربات صاروخية باتجاه الأراضي اللبنانية، وذلك ردًا على إطلاق صارويخ من لبنان تجاه الأراضي المحتلة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "ردًا على إطلاق القذيفة الصاروخية، تقصف مدفعية الجيش في هذه الساعة في المنطقة التي اُطلق منها من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق".

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام لبنانية إنه تم رصد إطلاق صاروخ "جراد" من منطقة رأس العين- القليلة جنوب مدينة صور (جنوب) باتجاه إسرائيل.

إطلاق صواريخ من لبنان تجاه إسرائيل .. وبيان عاجل من جيش الاحتلال

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من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في تقارير عن أصوات انفجارات سمعت، مساء الأحد، قرب الحدود الإسرائيلية-اللبنانية.

وقال الجيش في بيان مقتضب: "قبل وقت قصير ورد نبأ عن انفجار قرب بلدة شلومي. التفاصيل قيد البحث، روتين كامل في الجبهة الداخلية".

من جهتها قالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "سُمع دوي انفجارين في الآونة الأخيرة في منطقة قريبة من الحدود اللبنانية. يقوم الجيش الإسرائيلي بالتحقيق فيما إذا كانت هناك صواريخ، ولم يتم تفعيل الإنذار، ولم يعرف وقوع إصابات".

أما إذاعة الجيش الإسرائيلي فقد قالت لاحقًا، إن صاروخًا  أطلق من لبنان وانفجر في منطقة مفتوحة بالقرب من مستوطنة شلومي لم تقع إصابات ولم يبلغ عن أضرار.

 

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