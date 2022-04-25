اشتباكات بين لاعبي المصري وحكم مباراة نهضة بركان عقب الحروج من الكونفيدرالية

دخل لاعبو النادي المصري في اشتباكات بعد نهاية مباراته أمام نهضة بركان المغربي، إثر الخروج من الكونفدرالية الإفريقية.

وعقب صافرة نهاية اللقاء، دخل لاعبو المصري وأفراد من جهازه الفني في مشادات بالأيدي مع الحكم صادق السالمي، ليقرر الحكم إشهار عدد من البطاقات الحمراء.

وحاول التونسي معين الشعباني، المدير الفني لفريق المصري، ابعاد اللاعبين عن الحكم، ليصطدم بأحد أفراد الجهاز الفني لفريق نهضة بركان ليدخل في مشادة معه أيضا.

وخسر فريق المصري أمام نظيره نهضة بركان المغربي، بنتيجة هدف دون رد، في إياب الدور ربع النهائي للكونفدرالية، ليودع البطولة رغم فوزه في مباراة الذهاب.

وفاز المصري بمباراة الذهاب بنتيجة بهدفين لهدف سجلهما عمرو مرعي وهيثم العيوني، بينما جاء هدف نهضة بركان عن طريق حمزة الركراكي.

وتأهل فريق نهضة بركان إلى الدور نصف النهائي بفضل هدفه خارج الأرض، ليواجه نظيره مازيمبي الكونغولي في الدور المقبل.