بعد أدم .. المخرجة المغربية مريم التوزاني تعود لمهرجان كان بفيلم جديد | تفاصيل

تستعد المخرجة المغربية مريم التوزاني للمشاركة في مهرجان كان بفيلمها الجديد القفطان الأزرق بعد النجاح الذي حققته بفيلم آدم.

يحمل الفيلم اسم “القفطان الأزرق” وهو من إخراج مريم التوزاني وإنتاج زوجها المخرج نبيل عيوش، ويشارك في مسابقة نظرة ما.

يذكر أن فيلم آدم من إنتاج مشترك مغربي فرنسي بلجيكي قطري، أنتجه المخرج المغربي نبيل عيوش، وشارك المخرجة مريم التوازني في كتابة السيناريو الخاص به، وهو من بطولة النجمتين لبني أزابيل ونسرين الراضي، وفيه تظهر امرأة شابة تبدو عليها آثار الحمل لتدخل عالم أرملة تعيش مع ابنتها ذات العشر سنوات، تعيش معهما لتغير العلاقة بين الإناث الثلاث الوحيدات حياة كل منهن.



العرض العالمي الأول لفيلم آدم كان ضمن مسابقة "نظرة ما" في مهرجان كان السينمائي الدولي عام 2019، قبل أن يخوض الفيلم رحلة ناجحة بين المهرجانات الكبرى، نال فيها عدة جوائز من بينها جائزتي التصوير والمونتاج من أيام قرطاج السينمائية، وجائزة النجمة البرونزية من مهرجان الجونة السينمائي، وجائزة لجنة التحكيم المحلية من مهرجان بالم سبرنجز