سيد عبد الحفيظ: وفاق سطيف منافس قوي.. والتواجد على منصات التتويج يتطلب اللعب بطريقة دفاعية.. فيديو

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بفريق الأهلي، إن الكرة الإفريقية ما زالت تحتاج للتعديل والتطوير بالتحديد منظومة التحكيم، مشيرًا إلى أن الأهلي ما زال أمامه مباراتين للتأهل إلى نهائي البطولة، ومن ثم التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، لذلك المشوار ليس بالسهل.

وأضاف سيد عبد الحفيظ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الأهلي أهدر العديد من الفرص أمام الرجاء المغربي، وقدم مباراة قوية في المغرب، حيث أظهر شخصيته للعودة في النتيجة بعدما كان متأخرًا في النتيجة.

وتابع حديثه، أن إهدار ركلة جزاء أمام الرجاء كان أمرًا محبطًا إلا أن خبرات لاعبي الأهلي حسمت المباراة لصالحهم في النهاية، مشددًا أن أحداث المباراة ستعلم اللاعبين الكثير مستقبلًا، بينما وفاق سطيف منافس الأهلي في نصف النهائي، ليس سهلًا ولا بد من احترامه.

وأشار إلى أن وفاق سطيف يتفوق على الأهلي في المواجهات المباشرة، لذلك على الأهلي احترامه وعدم الاستهانة به، موضحًا أن التواجد على منصات التتويج يتطلب اللعب بطريقة دفاعية مميزة وليست هجومية فقط، خاصة إذا كانت نتيجة المباراة تصب في صالح الفريق ولا بد من الحفاظ عليها.

واستطرد سيد عبد الحفيظ، أن الأهلي سيحدد خلال ساعات الموعد النهائي لمباراة الذهاب أمام وفاق سطيف، والملعب الذي سيستضيف اللقاء، مشددًا أن ما حدث من الحكم السنغالي ندالا، في مباراة الرجاء، كان مستحيلًا ولم يسبق رؤيته في الملاعب من قبل.

وواصل تصريحاته، أن قرار الاستعانة بحكام أجانب في مباريات الدوري، يخص إدارة النادي، مقترحًا أن يكون الحكم دارسًا لوظيفته بكلية التربية الرياضية، وليس مجرد العمل بهذا المجال لرغبته في ذلك فقط.

واستكمل سيد عبد الحفيظ، أن ما حدث في مباراة المصري وتسبب في طرده، هو أنه طلب ركلة جزاء لصالح الأهلي، حيث وصف مشهد سقوط اللاعب فقط، إلا أن الحكم لم يتقبل ذلك، مشيرًا إلى أن بدر بانون تحسنت حالته بنسبة 70 %، بينما سيعود إلى القاهرة الأسبوع المقبل، ويخضع لفحص بداية مايو، سيحدد على إثره موقفه من العودة لتدريبات الفريق.

وعن رد فعل بدر بانون، بعد هدف تعادل الأهلي ضد الرجاء، قال سيد عبد الحفيظ، إن اللاعب يعتز بتواجده في الأهلي، ولم يخطئ بأي شكل من الأشكال، حيث لم يترك الفريق منذ تواجده في المغرب، ودعمه بشكل كبير، بينما عن رد فعل حسام حسن بتغيير صورته ووضع صورة له بقميص سموحة، قال: «حسام حسن لاعب متميز على مستوى السلوك، والنادي أهم من شيء».

واختتم تصريحاته، بشأن تسريبات نائب رئيس المريخ، قائلًا: «أنت عايزني أرد على حاجة كده يعني.. ده احنا لحد آخر لحظة كان موقفنا صعب في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا».

