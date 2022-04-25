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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد عرض الحلقة 23 من المسلسل .. الجمهور يبحث عن في بيتنا روبوت

في بيتنا روبوت
في بيتنا روبوت

تصدرت الحلقة الـ ٢٣ من مسلسل “في بيتنا روبوت” مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد عرضها أمس.

 

شهدت احداث الحلقة 23 استمرار مكائد “سامح” منافس يوسف فى محاولة سرقة بيانات لذيذ وزومبا. 

وبالفعل قام “سامح” بالاتفاق مع هكر لاقتحام بيانات لذيذ وزومبا . 

في بيتنا روبوت 23.. سامح يهكر زومبا للفوز بالمسابقة

فى بيتنا روبوت 22 : شيرى عادل تحبط خطة سامح فى سرقة بيانات لذيذ وزومبا

وذهب الهكر لمنزل “يوسف" متنكر فى موظف صيانة غاز ونجح فى اختراق بيانات زومبا. 

وتدور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت حول  شاب يُدعى يوسف عمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب خاصة مع قيام أحد الأشخاص المنافسين لـ يوسف بتصنيع روبوت جديد.

في بيتنا روبوت مسلسل “في بيتنا روبوت سامح لذيذ زومبا

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