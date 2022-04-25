بعد عرض الحلقة 23 من المسلسل .. الجمهور يبحث عن في بيتنا روبوت

تصدرت الحلقة الـ ٢٣ من مسلسل “في بيتنا روبوت” مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد عرضها أمس.

شهدت احداث الحلقة 23 استمرار مكائد “سامح” منافس يوسف فى محاولة سرقة بيانات لذيذ وزومبا.

وبالفعل قام “سامح” بالاتفاق مع هكر لاقتحام بيانات لذيذ وزومبا .

وذهب الهكر لمنزل “يوسف" متنكر فى موظف صيانة غاز ونجح فى اختراق بيانات زومبا.

وتدور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت حول شاب يُدعى يوسف عمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب خاصة مع قيام أحد الأشخاص المنافسين لـ يوسف بتصنيع روبوت جديد.