في بيتنا روبوت 23.. سامح يهكر زومبا للفوز بالمسابقة

عرضت اليوم الحلقة 23 من مسلسل "فى بيتنا روبوت 2“ بطولة هشام جمال وليلى زاهر وشيماء سيف.

شهدت احداث الحلقة 23 استمرار مكائد “سامح” منافس يوسف فى محاولة سرقة بيانات لذيذ وزومبا.

وبالفعل قام “سامح” بالاتفاق مع هكر لاقتحام بيانات لذيذ وزومبا .

وذهب الهكر لمنزل “يوسف" متنكر فى موظف صيانة غاز ونجح فى اختراق بيانات زومبا.

وتدور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت حول شاب يُدعى يوسف عمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب خاصة مع قيام أحد الأشخاص المنافسين لـ يوسف بتصنيع روبوت جديد.

أبطال مسلسل في بيتنا روبوت 2

مسلسل فى بيتنا روبوت 2 بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي.