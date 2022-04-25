حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 25-4-2022

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة "الأولى"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 25-4- 2022، في القاهرة والمحافظات.

وقالت مذيعة القناة إن درجات الحرارة اليوم تشهد ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة، وظهور شبورة على عدد من الطرق فى الصباح.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار الأجواء الحارة علي علي شمال البلاد نهارا وشديد الحرارة علي جنوب الصعيد ومائلة للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

ومن المتوقع أن تتكون السحب نتيجة الحمل الحراري على مناطق من جنوب سيناء عند سانت كاترين وجنوب البلاد عند حلايب وشلاتين قد يصاحبها سقوط الأمطار هناك.

و يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر الى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 31 17

الإسكندرية 25 16

وادي النطرون 30 16

طنطا 32 17

شبين الكوم 32 17

دمنهور 29 16

بلطيم 25 16

مطروح 23 14

السلوم 25 15

سيوة 32 14

بورسعيد 25 16

دمياط 25 15

الزقازيق 32 16

المنصورة 31 15

الإسماعيلية 32 17

السويس 32 18

العريش 25 16

رفح 25 15

رأس سدر 28 15

نخل 29 11

نويبع 32 20

طابا 30 19

كاترين 27 9

الطور 27 18

شرم الشيخ 34 22

الغردقة 33 22

مرسى علم 31 21

الفيوم 33 15

بني سويف 33 16

المنيا 32 17

أسيوط 34 16

سوهاج 34 17

قنا 35 19

الأقصر 36 20

أسوان 37 21

إدفو 37 21

أبوسمبل 38 21

الوادي الجديد 36 16

شلاتين 32 19

أبو رماد 33 19

حلايب 29 18

رأس حدربة 30 19