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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

21 بـ1090جنيها.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 25-4-2022

الذهب
الذهب

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على فضائية "الأولى"،  أسعار الذهب اليوم الأثنين 25-4-2022، من خلال  تقرير مُفصل عن أسعار الذهب في مصر.

أسعار الذهب بمصر

سعر جرام الذهب عيار18 يسجل 934 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 24 يصل إلى 1246 جنيها للجرام.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1090 جنيها.

سعر الجنيه الذهب يسجل 8760 جنيهات.

سعر أونصة الذهب عيار 24
بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 39275 جنيها

سعر كيلو الذهب 
بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 1262857 جنيها

 

 

وتختلف أسعار الذهب اليوم بيع وشراء في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط أسعار الذهب اليوم بيع وشراء بالمصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب كمصنعية فقط، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل أسعار الذهب اليوم بيع وشراء في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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