بعد زيارة وزيري الخارجية والدفاع.. الرئيس الأوكراني يوجه الشكر لـ أمريكا

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، الشكر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لدعم بلاده خلال الغزو الروسي، مؤكدًا تقديره للمساعدة غير المسبوقة من واشنطن إلى كييف.

وحسب شبكة "سي إن إن"، أصدر مكتب زيلينسكي بيانًا عقب اجتماع الرئيس في كييف، مع وزيري الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين والدفاع لويد أوستن.

وقال البيان "أود أن أشكر الرئيس جو بايدن شخصيًا وبالنيابة عن الشعب الأوكراني بأسره على قيادته دعم أوكرانيا، وعلى موقفه الشخصي الواضح.. كما أشكر جميع الشعب الأمريكي وكذلك الكونجرس على الدعم الذي نراه ونشعر به".

وتابع البيان أن زيلينسكي ناقش أيضا تعزيز العقوبات الأمريكية على روسيا، مؤكدًا أن بلاده تتفهم ما ينبغي أن تكون عليه الخطوات التالية في هذا المسار وتعتمد على دعم شركائها.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، كشف أن اللقاء الذي جمعه ووزير الدفاع لويد أوستن مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وفريقه في العاصمة كييف، استمر حوالي ثلاث ساعات.

وأوضح بلينكين خلال مؤتمر صحفي لم يتم الكشف عن مكانه بالقرب من الحدود البولندية الأوكرانية: "كان هذا هو محور زيارتنا.. أردنا التركيز على العمل الذي يجب القيام به في النظر إلى خطة اللعبة التي لدينا، وكيفية المضي قدمًا عبر كل هذه الجهود المختلفة".

وردا على سؤال من أحد المراسلين عما شاهدوه في طريقهم إلى العاصمة كييف، قال بلينكين "استقلينا قطارًا من جنوب غرب بولندا إلى كييف، لذلك لم نر الكثير.. وفي كييف نفسها، ذهبنا مباشرة إلى القصر الرئاسي."

وأضاف بلينكن "لم تكن هناك فرصة كبيرة للتحدث مع الشعب الأوكراني.. رأينا بالتأكيد أشخاصا في شوارع كييف - وهذا دليل على حقيقة انتصار معركتهم".

ولفت إلى أن هناك مؤشرات على عودة الحياة الطبيعية في أجزاء من المدينة، مستطردا: "لكن هذا يتناقض بشكل صارخ مع ما يحدث في أجزاء أخرى من أوكرانيا، في الجنوب والشرق، حيث تقوم الوحشية الروسية بأشياء مروعة للناس كل يوم".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أن الدبلوماسيين من واشنطن سيعودون إلى أوكرانيا بدءًا من الأسبوع المقبل، موضحا: "سيبدأون بعد ذلك عملية النظر في كيفية إعادة فتح السفارة نفسها في كييف، وأعتقد أن ذلك سيحدث خلال أسبوعين".

وأكد "نفعل ذلك عمدا وبتأن. ونفعل ذلك بعناية مع مراعاة أمن موظفينا قبل كل شيء".