خالد الغندور: الزمالك متصدر الدوري بالاجتهاد رغم الصعوبات

علق الإعلامي خالد الغندور علي فوز الزمالك على نظيرة بيراميدز بهدف نظيف.

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" الزمالك المتصدر ،بالاجتهاد رغم كل الصعوبات ".

ويستعد الزمالك لمواجهة قوية أمام فريق إنبي، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

وتحظى هذه المباراة بأهمية كبيرة، في ظل اشتعال المنافسة على لقب الدوري، حيث يسعى الزمالك لمواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على موقعه في صدارة جدول الترتيب، بينما يطمح إنبي إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في المسابقة.