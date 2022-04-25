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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف: الجماعة الإرهابية لو كانوا أهل دين لالتزموا أخلاقه لكنهم متاجرون

وزير الاوقاف
وزير الاوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف  لم نشهد في تاريخ الإسلام من هو أشد بذاءة وكذبا من عناصر الجماعة الإرهابية ، ولو كانوا أهل دين لالتزموا لأخلاقه لكنهم أدعياء متاجرون بالدين ، جاء ذلك في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك  .

 

وفي تصريح هام له مساء أمس  قال وزير الأوقاف ‏أننا ننطلق في مسيرتنا التي نرجو أن ننال بها رضا الله عز وجل  في ضوء اجتهادنا وفهمنا لفقه المتاح وترتيب الأولويات وتكامل الرؤى بين مؤسسات الدولة المختلفة فيما يتطلب تنسيقا و رأيا جماعيا كالتعامل مع معطيات أزمة كورونا، ومع استمرارنا في كشف زيف وكذب الجماعات المتطرفة و غل أيديهم عن العبث بعقول شبابنا وعدم تمكينهم من السيطرة مرة أخرى على أي مسجد من المساجد بعد أن خلصها الله عز وجل من بث تطرفهم وضلالاتهم و جهلهم وتحريفهم الكلم عن مواضعه واتخاذهم إياها مرصدا لتجنيد عناصر جديدة يسممونها بأفكارهم الضالة. 

 

وأضاف “جمعة” في تصريح له منذ قليل: “بفضل الله لا يزيدنا كيدهم ومكرهم إلا صلابة في الحق وتمسكا به وإيمانًا بأن قضيتنا في مواجهة أهل الشر قضية عادلة وحسبنا في ذلك نيتنا في خدمة ديننا ووطننا والوفاء بحق الأمانة التي نتحملها”.

 

وتابع الوزير: “ليعلم الجميع أننا اتخذنا من عمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى منهجا وشعارا فما تم إنشاؤه ويتم افتتاحه من مساجد في مصرنا المحروسة كما وكيفا غير مسبوق نسأل الله أن يتقبله ، وكذلك ما نقوم به من تصحيح للمفاهيم الخاطئة التي حاولت جماعات أهل الشر ترسيخها لعقود،  مع عملنا الدءوب على إعداد وتأهيل جيل شاب من أئمة الأوقاف يحمل لواء الحق ومشعل الفكر المستنير، واستمرار خدمتنا لكتاب الله عز وجل وتشجيع حفظته من خلال المسابقات القرآنية المتتابعة بحوائز تحفيزية غير مسبوقة”.

 

واستطرد جمعة: “بإذن الله ماضون في كل ذلك بلا تردد ولا كلل ولا ملل ، نصوب ما يطرأ من أخطاء فردية هنا أو هناك إن كانت بغير قصد ونتعامل معها بحسم حال تكرارها أو مع سوء تصرف من قام بها”. 

وزير الاوقاف الجماعة الارهابية أزمة كورونا الجماعات المتطرفة

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