عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الزراعة : 3.65 مليون فدان قمح هذا الموسم

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، عددا من حقول محصول القمح، بمركزي قها وبنها بمحافظة القليوبية.

يأتي ذلك ضمن المتابعة المستمرة لموسم حصاد وتوريد محصول القمح، على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتشجيع مزارعي القمح، وتسهيل إجراءات عمليات الحصاد والتوريد، وزيادة دعم المزارعين.


وأكد وزير الزراعة أن الدولة تولي محصول القمح اهتماما كبيرا، باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي، ولذا تم الإعلان عن سعر استلامه من المزارعين قبل موعد الزراعة  بوقت كاف لتشجيع الفلاحين على زراعة المحصول، لافتا الى ان الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر منح حافز إضافي، للمزارعين لتشجيعهم على توريد المحصول، فضلا عن  تسهيل إجراءات التوريد، وسرعة حصول المزارعين على مستحقاتهم.


واشار الوزير الى إن المساحة المنزرعة بالقمح هذا الموسم بلغت  حوالي 3.65 مليون فدان، بزيادة عن الأعوام السابقة بحوالي ٢٥٠ الف فدان، لافتا الى ان الإنتاجية المتوقعة حوالي 10 مليون طن والدولة تستهدف استلام من ٥.٥ الى ٦ مليون طن من المزارعين هذا العام.


وأكد القصير ان الدولة نجحت مؤخرا في زيادة السعة التخزينية لمحصول القمح، نتيجة المشروع القومي للصوامع الذي اطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستقبال كميات كبيرة من المحصول من المزارعين، لافتا الى ان القمح الذي يتم توريده إلى الدولة يعود إلى المواطنين في صورة رغيف مدعم مناشدا المزارعين على توريد المحصول بحد أدنى 12 إردبا للفدان.


وقال وزير الزراعة، ان تأخر عمليات الحصاد هذا الموسم، جاءت بسبب التغيرات والتقلبات المناخية التي شهدتها البلاد، لافتا الى ان ذلك جاء بنتائج ايجابية على انتاجية المحصول، وزيادتها، لافتا الى ان هناك متابعة مستمرة لعمليات الحصاد والتوريد وضمان التيسير على المزارعين، وسرعة حصولهم على مستحقاتهم المالية نظير التوريد.

ومن جهته قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، ان هناك متابعة ومستمرة بالتنسيق مع وزارة الزراعة، لمزارع القمح والحقول، وعقد ندوات ولقاءات مع المزارعين، لتشجيعهم على توريد المحصول، لافتا الى انه لمس من مزارعي المحافظة، خلال تلك اللقاءات القبول  والحماس والوطنية والاستعداد لتوريد المحصول.

واشار الهجان، الى ان اجمالي المساحه المنزرعة بالمحافظة من محصول القمح هذا الموسم، بلغت حوالي، ٥٠١٥٠ فدانا، وانه يجرى حاليا عمليات الحصاد والتوريد، حيث بلغت المساحه التي تم حصادها حتي تاريخه حوالي ٦٠٠فدان،  وانه من المتوقع زيادة إنتاجية الفدان لأكثر من عشرين اردب، لافتا الى المحافظة تستهدف توريد ٩٠ الف طن بواقع ١٢ اردبا للفدان ومن المتوقع إن تزيد كمية التوريد عن المستهدف، وذلك بعد زيادة السعة التخزينيه للصوامع والشون بالمحافظة الى  اكثر من ٢٢٧ الف طن.

القليوبية وزارة الزراعة وزير الزراعة محافظ القليوبية القيادة السياسية المحاصيل الاستراتيجية مزارعى القمح محصول القمح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز لأعلى سعر في تاريخه.. وعيار 21 يصل لمستوى غير متوقع

غرامة تصل لـ 50 ألف جنيه.. احذر تقديم بيانات خاطئة للحصول على الإقرار الضريبي

تقارير : فيفا يعاقب الجزائر بسبب مباراة الكاميرون

هل ليلة القدر كانت أمس 2022 أم لدينا 3 ليالي؟.. اعرف كم علامة ظهرت

أصاب الأطفال في 12 دولة.. أعراض التهاب الكبد الغامض

الأرصاد تنصح المواطنين مع دخول عيد الفطر: ارتدوا ملابس ثقيلة

مقتل ربة منزل على يد ابنها بعين شمس وتحقيقات موسعة لكشف التفاصيل

لم يحضر أحد.. لماذا غاب الفنانون عن جنازة والدة سمية الخشاب ؟

موضوعات متعلقة

وزير الزراعة ومحافظ القليوبية يتفقدان صوب المشروع القومي لإنتاج التقاوي بقها

نائب محافظ القليوبية تتفقد منظومة النظافة بقرى بنها.. صور

رئيس مدينة بنها يتفقد المستشفى المركزى لمتابعة الخدمة الصحية في القليوبية..صور

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير كوبري عرابي بحي غرب شبرا الخيمة

ترشيحاتنا

رسميا.. إيهاب جلال يوقع عقود تدريب منتخب مصرالأسبوع الجاري

لمريضات الضغط| استشاري : احذري من تسمم الحمل بسبب تناول الأسماك المملحة

التموين تبدأ طرح كحك وبسكويت عيد الفطر بأسعار مخفضة

ارتفاع جديد في أسعار جاك JS3 موديل 2022

التنمية تنتصر على الإرهاب في شمال سيناء.. ومشروعات قومية بـ 400 مليار جنيه تغير وجه الحياة على أرض الفيروز

موسيماني وأسباب أخرى.. لماذا لا يشارك أفشة مع الأهلي ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني رمزي لـ صدي البلد: مشاركتي في العائدون شرف.. والنجاح فاق توقعاتي.. وتقديم أعمال غير كوميدية أصبح أمر وارد

في شم النسيم "الجو مش ربيع".. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس وسقوط الأمطار؟

باللحم والباذنجان.. طريقة عمل المقلوبة في رمضان

دولة تعلن الإخصاء الكيميائي عقوبة لـ مغتصبي الأطفال

فيديو

تشويه وقطع لسان.. ماذا حدث لـ"معنفة جدة" على يد زوجها في السعودية|فيديوجراف

هاني رمزي لـ صدي البلد: مشاركتي في العائدون شرف.. والنجاح فاق توقعاتي.. وتقديم أعمال غير كوميدية أصبح أمر وارد

تؤدي إلى الوفاة.. احترس من تناول الفسيخ والرنجة على مائدة الإفطار

مطلعش ظابط ..تفاصيل واقعة ضرب أحمد نقششة من الشارع إلى النيابة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ