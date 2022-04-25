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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

التموين تبدأ طرح كحك وبسكويت عيد الفطر بأسعار مخفضة

صدى البلد

قال حازم محمد عبد المجيد رئيس قطاع فروع الجيزة بشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن هناك تخفيضات كبيرة في أسعار كحك العيد ، التي تم طرحها بالمجمعات الاستهلاكية ، وذلك بنسبة تتراوح من 50 الي 60٪ عن مثيلاتها في السوق المحلية وذلك تخفيفا عن كاهل المواطنين .

وأضاف عبدالمجيد، أنه يتم ضخ كميات كبيرة من سلع الكحك والبسكويت والبيتي فور وكافة السلع الغذائية الخاصة بعيد الفطر المبارك، في جميع فروع شركة الأهرام ، حيث متوسط الضخ اليومي يصل إلى أكثر من 1 طن في فروع الشركة البالغ عددها 164 فرع .

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و تابع عبدالمجيد، أنه بجانب طرح كعك عيد الفطر المبارك تم زيادة الكميات المطروحة من الأسماك المملحة و الطازجة و المجمدة بمناسبة أعياد الإخوة الاقباط ، وذلك بأسعار أقل من مثيلتها في السوق المحلية بنسبة 20٪ ، و منها الرنجة بسعر 40 للكيلو الواحد .

من جهته، قال رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية ، إن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ، أصدر تعليمات بضرورة ضخ كميات كبيرة من كافة السلع الغذائية والاستهلاكية والخضروات الطازجة باسعار مخفضة تصل إلي 30٪  و بجودة عالية، وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية .

وأضاف الشحات ، أن هناك 1300 مجمع استهلاكي على مستوي الجمهورية و 300 سيارة متنقلة بالمحافظات إضافة إلي 40 ألف بقال تمويني و منفذ جمعيتي على مستوي الجمهورية يتم من خلالهم طرح السلع بتخفيضات كبيرة.

وعن أسعار كحك عيد الفطر الذي تم طرحه بالمجمعات الاستهلاكية ، أوضح مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين ، أن علبة كحك سادة 1 كيلو بسعر 75 جنيه ، و علبة بسكويت سادة 1 كيلو 70 جنيه، وعلبة بتي فور 1 كيلو 75 جنيه ، وعلبة مشكل 1 كيلو 85 جنيه ، وعلبة مشكل 2 كيلو 165 جنيه .

وأشار إلى أن سعر علبة مشكل فاخرة 2 كيلو 190 جنيه ، و علبة بسكويت شفاف 1 كيلو 75 جنيه ، وعلبة بسكويت نادر شفاف 2 كيلو 149 جنيه ، و علبة كعك ملبن 1 كيلو 75 جنيه .

و لفت الي سعر علبة كعك مكسرات 1 كيلو 105 جنيهات ، و علبة غريبة سادة 1 كيلو 100 جنيه، و علبة غريبة لوز 1 كيلو 110 جنيهات ، و بيتي فور لوكس 1 كيلو 95 جنيه ، و علبة مشكل كرتون 1 كيلو 75 جنيه ، و علبة مشكل كرتون 2 كيلو 155 جنيه  .

جاء ذلك خلال جولة تفقدية بمشاركة المركز الإعلامي بوزارة التموين على منفذ أحمد عرابي بالمهندسين التابعة لشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بهدف متابعة سير عمليات طرح السلع للمواطنين بأسعار مخفضة .

التموين كحك العيد وزير التموين الرنجة

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