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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: قرارات الإفراج عن المحبوسين تؤكد حرص الدولة على دمج الشباب

نيفين حمدي، عضو مجلس
نيفين حمدي، عضو مجلس النواب

ثمنت النائبة نيفين حمدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن عدد من الشباب المحبوسين قبل أيام قليلة من عيد الفطر المبارك.

 

وقالت النائبة، في بيان أصدرته، اليوم الاثنين، إن الرئيس حريص علي الشباب المصرى وإدخال الفرحة علي قلوب أسرهم، والاستفادة من جميع الطاقات والجهود الوطنية لهم على كافة المستويات الاجتماعية والسياسية ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي تنطلق في إطار الجمهورية الجديدة.

 

وأكدت النائبة، أن الرئيس السيسي يسعى جاهدا كلما سمحت الفرصة علي الإفراج عن الشباب وإعادة دمجهم في المجتمع، معبرة عن تفاؤلها بعودة نشاط اللجان المسؤولة عن الإفراج الرئاسي والتي جاءت لتشمل  الغارمات والغارمين، لتعكس مكتسبات كبيرة في إطار الجمهورية الجديدة.

 

واقترحت النائبة، سرعة دمج وتأهيل الشباب المفرج عنهم وإعادتهم إلى دراستهم أو عملهم وضمان انخراطهم في المجتمع لكي يشاركوا في عملية البناء والتنمية، وضرورة اهتمام جميع مؤسسات الدولة ذات الصلة والمجتمع المدني ورجال الأعمال والمثقفين بعملية إعادة دمج وانخراط الشباب المفرج عنهم.

 

يذكر أن صدور قرارات عفو رئاسي عن عدد من المحبوسين من بينهم نشطاء وحقوقيون وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر،

 

وتأتي القرارات الإفراج بعد أيام من إشارة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى "الحاجة إلى عقد حوار سياسي شامل يتناسب مع فكرة بناء أو إطلاق الجمهورية الجديدة".

نيفين حمدي مجلس النواب السيسي عيد الفطر المبارك

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