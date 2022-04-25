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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بـ43 مليار دولار.. رويترز: حسم صفقة استحواذ ماسك على تويتر خلال ساعات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ذكرت وكالة ”رويترز“ يوم الإثنين، أن شركة تويتر، تقترب من الموافقة على صفقة بيعها إلى الملياردير إيلون ماسك، مقابل 45.20 دولار نقدا للسهم، وهو السعر الذي وصفه الرئيس التنفيذي لشركة تسلا بأنه عرضه ”الأفضل والأخير“ لشراء منصة التواصل الاجتماعي.

ونقلت الوكالة عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن تويتر ”قد تعلن عن صفقة بقيمة 43 مليار دولار في وقت لاحق من يوم الإثنين بمجرد اجتماع مجلس إدارة الشركة لتوصية المساهمين بالموافقة على الصفقة“.

وأشارت المصادر إلى أن انهيار الصفقة في اللحظة الأخيرة ”أمر وارد“.

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وأشارت وكالة ”رويترز“ إلى أن المصادر التي نقلت عنها، طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المسألة سرية، لافتة في الوقت ذاته إلى أن ماسك وشركة تويتر لم يردا على طلبات للتعليق.

ويتفاوض ماسك، أغنى شخص في العالم وفقا لمجلة ”فوربس“، من أجل شراء تويتر بصفته الشخصية ولا تشارك شركة ”تسلا“ في الصفقة.

وارتفعت أسهم تويتر بنسبة 4.5% في تعاملات ما قبل السوق في نيويورك، يوم الإثنين إلى 51.15 دولار.

وقال ماسك، إن ”تويتر“ بحاجة لأن تصبح شركة خاصة لكي تنمو وتصبح منصة حقيقية لحرية التعبير.

وستأتي الصفقة بعد أربعة أيام فقط من كشف ماسك النقاب عن حزمة تمويل لدعم عملية الاستحواذ.

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