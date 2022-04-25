طوني خليفة: عارضة أزياء سر الخلاف بيني وإليسا.. فيديو

قال الإعلامي طوني خليفة، إن المطربة اللبنانية اليسا لديها مشكلة في التعامل مع الآخرين، كما وجه رسالة إلى الفنان السوري جمال سليمان، قائلا: "اتواضع شوية".

وأضاف خليفة، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة المحور: "أول شخص ظهرت معه إليسا في الإعلام كنت أنا، وسببت لي مشكلة، لأنها لم تكن نجمة .. أنا طلعت إليسا ورجعت طلعت هيفاء وهبي، وصار البعض يقول ما بنظهر في برنامج طلعت فيه إليسا وهيفاء .. يروحوا يوصلوا اليوم لإليسا وهيفاء".

وحول الخلافات بينه وإليسا، قال: "حد نقل لها كلام على لساني، أنا قلته ولا أنفيه، لكن من نقله، قام بنقله بطريقة مشوهة، كانت عارضة ازياء معايا، وكان عندي عتب على إليسا وقلته، لكن عارضة الأزياء نقلته بطريقة مسيئة، ولم يعد هناك أي اتصال حتى تتضح الصورة".