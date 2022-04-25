عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طوني خليفة: عارضة أزياء سر الخلاف بيني وإليسا.. فيديو

طوني خليفة
طوني خليفة

قال الإعلامي طوني خليفة، إن المطربة اللبنانية اليسا لديها مشكلة في التعامل مع الآخرين، كما وجه رسالة إلى الفنان السوري جمال سليمان، قائلا: "اتواضع شوية".

 

وأضاف خليفة، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة المحور: "أول شخص ظهرت معه إليسا في الإعلام كنت أنا، وسببت لي مشكلة، لأنها لم تكن نجمة .. أنا طلعت إليسا ورجعت طلعت هيفاء وهبي، وصار البعض يقول ما بنظهر في برنامج طلعت فيه إليسا وهيفاء .. يروحوا يوصلوا اليوم لإليسا وهيفاء".

 

وحول الخلافات بينه وإليسا، قال: "حد نقل لها كلام على لساني، أنا قلته ولا أنفيه، لكن من نقله، قام بنقله بطريقة مشوهة، كانت عارضة ازياء معايا، وكان عندي عتب على إليسا وقلته، لكن عارضة الأزياء نقلته بطريقة مسيئة، ولم يعد هناك أي اتصال حتى تتضح الصورة".

الإعلامي طوني خليفة الفنان السوري برنامج العرافة الاعلاميه بسمة وهبة عارضة الأزياء بسمة وهبة هيفاء وهبي خلافات جمال سليمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة: طالبنا الفيفا بالتأهل مباشرة للمونديال وليس إعادة مباراة مصر والسنغال

الذهب يقفز لأعلى سعر في تاريخه.. وعيار 21 يصل لمستوى غير متوقع

بـ العناية المركزة | وفاة الطالبة ميسرة ضحية حادث الدهس في المحلة

الأوقاف: فتح المساجد لأداء صلاة التهجد من ليلة 27 حتى نهاية رمضان

منظمة الصحة العالمية تثير مخاوف الجميع بشأن مرض الأطفال الجديد|اعرف الموقف بمصر

وصلت الصعيد.. الأرصاد : عاصفة ترابية قوية قادمة من السعودية | صور

تقارير : فيفا يعاقب الجزائر بسبب مباراة الكاميرون

هل ليلة القدر كانت أمس 2022 أم لدينا 3 ليالي؟.. اعرف كم علامة ظهرت

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف: ديننا قائم على التراحم والتكاتف.. وإكرام الوالدين حق على الأبناء

شيخ الأزهر: المشكك بالقرآن معروف أسبابه وغاياته.. وأطالب باحترام العقائد والكتب المقدسة

حكم التعامل مع الكلاب في رمضان.. مفتي الجمهورية يجيب

مشكلة تبحث عن حل.. رسائل جوجل تسرق طاقة بطارية هاتف الأندرويد

غرامات وعقوبات.. أنباء غير سارة لـ مشتركي نتفيلكس

أفضل أدعية ليلة القدر 2022 .. 59 دعاء ردده النبي ليلة 25 رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني رمزي لـ صدي البلد: مشاركتي في العائدون شرف.. والنجاح فاق توقعاتي.. وتقديم أعمال غير كوميدية أصبح أمر وارد

في شم النسيم "الجو مش ربيع".. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس وسقوط الأمطار؟

باللحم والباذنجان.. طريقة عمل المقلوبة في رمضان

دولة تعلن الإخصاء الكيميائي عقوبة لـ مغتصبي الأطفال

فيديو

تعدد زيجاتها وشراء سجائر لحماتها.. أسرار في حياة ميار الببلاوي "فيديوجراف"

نادية الجندي تفتح النار: اللجان الإلكترونية دلوقتي بتنجّح أي مسلسل "فيديوجراف"

رأي عبد الستار صبري في شيكابالا والسولية وكهربا والأهلي والزمالك.. فيديوجراف

تشويه وقطع لسان.. ماذا حدث لـ"معنفة جدة" على يد زوجها في السعودية|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

اﻟﻤﺰﻳﺪ