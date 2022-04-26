طوني خليفة: أقترب من الخطوط الحمراء.. قلت لإلهام شاهين كلمة غير لائقة في برنامجي.. ومكنتش بقدر اتكلم حتى سن 9 سنوات بسبب كلب

حل الإعلامي طوني خليفة، ضيفا على الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " العرافة " المذاع على قناة " المحور "، وتحدث طوني خليفة عن كواليس مشواره المهني، وإلى التفاصيل:



الراتب بالدولار



وجهت العرافة حديثها لـ الإعلامي طوني خليفة، قائلة:" انت اشتغلت في معظم البلاد العربية.. ما هو سبب إصرارك على أن تحصل على راتبك بالدولار "، وقال طوني خليفة : "أحصل على راتبي بالدولار في البرامج التي اشتغلت فيها ولا يوجد سبب معين للحصول على الراتب بالدولار، والدولار يعتبر العملة الثانية في لبنان واستطيع أن أصرف بها في لبنان".

وعن سبب مهاجمته لـ الكمامات مع بداية أزمة كورونا قال طوني خليفة :" تم ضبط كمامات مزيفة في لبنان وتم إنتاجها بمواصفات ليست طبية وتحدثنا عن أنها ليست جيدة للجهاز التنفسي ".

المتاجرات بحقوق المرأة

كشف الإعلامي طوني خليفة، سبب رفضه وهجومه على المتاجرات بـ حقوق المرأة، قائلا: "أكره الجمعيات التي تدعي أنها تناصر المرأة وتطالب بحقوقها لكنهم يؤذون المرأة، وهل توجد امرأة حاليا تحتاج إلى أحد آخر كي يدافع عنها للمطالبة بحقوقها ".

وأضاف طوني خليفة :" أوافق على إصدار تشريعات تنصف المرأة، ولكني أرفض إدعاءات المتاجرات بحقوق المرأة “، مضيفا:” المراة حاليا قادرة أن تتفوق على الرجل، لكن هناك من يتاجر بحقوق المراة لـ غايات وأسباب معينة ".

واكمل طوني خليفة :" نصور مجتمعات الذكور على أنهم وحوش ومتخلفين، والرجل العربي أشرف وأنظف واجدع رجل في العالم وإحنا مش ذئاب أو ووحوش".

استضافة عائد من الموت في برنامجي

علق الإعلامي طوني خليفة، على استضافته في أحد برامجه لـ رجل ادعى أنه عاد من الموت، وحكى تفاصيل ما رأه ، قائلا: "أبحث عن حقيقة ما دائما.. إيماننا يخبرنا بشيء وعلينا أن نثق بإيماننا، ودايما بنسأل الانسان لما بيموت بيروح فين وماذا يحدث له ".

وتابع طوني خليفة :" انا متابع وقارئ جيد لتلك النوعية من الأمور"، مضيفا:" في برنامجي استضفت أشخاص عادوا من الموت وتحدثوا بنفس الطريقة عما حدث معهم، وانا لا ابحث عن المشاهدات أو التريند لكني ابحث عن إجابات لأشياء أبحث عنها ".



إليسا

قال الإعلامي طوني خليفة، إن المطربة اللبنانية إليسا شخص انفعالي، لم تسِىء إليّ، لكنه يحترمها ويحترم فنها، وأنها شخصية طورت نفسها وتعتبر اليوم "نمبر وان" بين الفنانات العربية، مضيفا: ""سلوكيات إليسا في التعامل مع الناس هي مشكلة إليسا، أنا لا أحب طريقتها بعكس بعض الفنانات".



وأضاف خليفة: "أول شخص ظهرت معه إليسا في الإعلام كنت أنا، وسببت لي مشكلة، لأنها لم تكن نجمة .. أنا طلعت إليسا ورجعت طلعت هيفاء وهبي، وصار البعض يقول ما بنظهر في برنامج طلعت فيه إليسا وهيفاء .. يروحوا يوصلوا اليوم لإليسا وهيفاء".

وحول الخلافات بينه وإليسا، قال: "حد نقل لها كلام على لساني، أنا قلته ولا أنفيه، لكن من نقله، قام بنقله بطريقة مشوهة، كانت عارضة ازياء معايا، وكان عندي عتب على إليسا وقلته، لكن عارضة الأزياء نقلته بطريقة مسيئة، ولم يعد هناك أي اتصال حتى تتضح الصورة".

وحول الفنان جمال سليمان، قال: "صارت مشكلة بيني وبينه في أحد البرامج على خلفية برنامج سري جدا، كنت أصوره مع المعارضة السورية، واعترض على أحد الأسئلة لأنه كان محرجا، وقالي لما تقابل واحد زيي اعمل إعداد يليق بضيفك، انفعلنا على بعضنا وقلت له أنت أصغر ضيف قابلته .. انفعلنا وما نزلت الحلقة، لأن الحلقة كانت مسيئة لكلينا، لأننا انفعلنا على بعض".



الخطوط الحمراء

وصف الإعلامي طوني خليفة نفسه بأنه إعلامي متعدد المواهب، مضيفا "علاقتي ليست جيدة بزملائي الإعلاميين، ولا أهتم بما سيكتبه التاريخ عني .. المهم إنه هيكتب، وأعتبر أن ضميري مثلي الأعلى كمذيع، ولديّ أصدقاء كثُر، وارتكبت أخطاءً كثيرة في حياتي".

وأشار الإعلامي طوني خليفة، إلى أنه يتعمد إثارة ضيوفه، وهذه هي المدرسة الإعلامية التي يتبعها، وقال مازحا مع بسمة وهبة: " ما أنتى بتسخني.. بتحطيهم في الفريزر"؟.

وأوضح طوني خليفة، أنه اقترب من الخطوط الحمراء ولم ينحدر لـ"قلة الأدب" رغم أن بعض الإعلاميين تسببوا في خراب بيوت.

كلمة غير لائقة لألهام شاهين

وجهت العرافة حديثها لـ الإعلامي طوني خليفة، قائلا:" الفنانة إلهام شاهين أوقفت تصوير برنامج لماذا الذي كنت يقدمه “، ورد طوني خليفة :” كان هناك سوء تعبير بين اللهجتين اللبنانية والمصرية".

وأضاف طوني خليفة:" الكلمة اللي قلتها لإلهام شاهين عندنا في لبنان لائقة لكن في مصر كلمة غير لائقة “، مضيفا: ”ده كان اسم عربي ، في الأمة العربية كلها عادي، وأنا أتحدث اللغة العربية، وعندما علمت أن هذه الكلمة غير لائقة اعتذرت لـ إلهام شاهين عن تلك الكلمة التي قلتها ".

عدم القدرة على الكلام في الطفولة

كشف الإعلامي طوني خليفة، سرا عن نفسه وهو عدم قدرته عن الكلام حتى أصبح في عمر التاسعة في فترة الطفولة، قائلا:" في مرة اهلي سابوني في البيت وكان عمري 4 سنوات ودخل عليا كلب في البيت ومن خوفي مكنتش بعرف اتكلم مظبوط وكنت اعاني من عدم القدرة على الكلام حتى سن 9 سنوات ".

وأضاف طوني خليفة :" فضلت فترة طويلة في مرحلة طفولتي مش قادر اتكلم بشكل صحيح بسبب خوفي من كلب، وكنت أعاني من التنمر لانني لم اكن استطيع ان اتحدث بشكل جيد والآن أصبحت مذيع لا اتوقف عن الكلام والحديث".

وتابع طوني خليفة :" انا بخاف من الطيارة والزحمة والاماكن المرتفعة والكوبري والأماكن المغلقة والمظلمة والمجهود الرياضي، ورحت تعالجت كتير وحصلت على دواء وارتحت بنسبة 90 %".

وعن تمثال رأس الحمار على جسم انسان الذي يحتفظ به، قال طوني خليفة: " في بعض المواقف لازم الانسان يركب رأس حمار عشان نعرف نتفاهم مع الناس التي لا ترغب في التفاهم ".