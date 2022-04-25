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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قاهر الإنجليز .. أرقام مُذهلة لـ بنزيما ضد أندية البريميرليج

صدى البلد

يمتلك الفرنسي كريما بنزيما، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، أرقام مذهلة على مستوى التهديف ضد أندية إنجلترا.

ويدخل الفرنسي كريما بنزيما، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، في تحدي جديد مع نفسه أمام الأندية الإنجليزية غدًا.

حيث يحل ريال مدريد الإسباني ضيفًا ثقيلاً على نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، غدًا الثلاثاء، على ملعب الإتحاد، ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسبق وأن سجل بنزيما في دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا العام 4 أهداف في مرمى تشيلسي.

أرقام بنزيما أمام الأندية الإنجليزية:

خاض كريم بنزيما ضد الأندية الإنجليزية، 21 مباراة في بطولة دوري أبطال أوروبا، وتمكن خلالها من تسجيل 13 هدفًا، وهو رقم مميز نظراً لحجم وإمكانيات الأندية الإنجليزية.

ويحتل كريم بنزيما المركز الثاني في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 12 هدفًا، ويبتعد عن المتصدر روبرت ليفاندوفسكي بهدف واحد فقط، مما يزيد لديه الحوافز لتسجيل أهداف في مرمى مانشستر سيتي.

كيف تأهل ريال مدريد إلى دور نصف النهائي ؟

وكان ريال مدريد الإسباني قد تأهل إلى دور نصف نهائي بعد تغلبه على تشيلسي في الدور السابق، في مباراة شهدت عدة أهداف بنتيجة 5/4 بمجموع المباراتين.

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