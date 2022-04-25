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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعالى أدلعك لـ بهاء سلطان تحقق 27 مليون مشاهدة على يوتيوب

صدى البلد

حققت أغنية «تعالى أدلعك» 27 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب، وبذلك تل للمرتبة الـ21 للفيديو كليبات الموسيقية الأكثر رواجا عبر يوتيوب.

ولاقت الأغنية إعجاب كبير من جمهور النجم بهاء سلطان بعد عودته من جديد بأغنية قوية كان لها أثر جميل على كل مستمعيها.

وكان قد طرح الفنان بهاء سلطان كليب «تعالى أدلعك»، والذى يعد واحداً من أغانى البومه الجديد «سيجارة»، والذى يتعاون فيه مع المنتج نصر محروس . 

ويأتي طرح كليب تعالى أدلعك لـ بهاء سلطان ، بعد حل الخلاف بينه وبين منتجه نصر محروس ، حيث تم الافراج عن الألبوم الذى يحمل أسم سيجارة .

الكليب شهد العديد من المفاجآت ، حيث كان بمثابة توثيق للصلح بين بهاء سلطان ونصر محروس ، وبدأ الكليب بمشهد استضافة نصر محروس لـ سلطان فى منزله ، وجاءت كلمات الأغنية لتكشف عن احترامهم لبعضهم البعض . 

أغنية تعالى أدلعك من كلمات وألحان عزيز الشافعى، الذى ظهر فى الكليب أيضاً ، كما حمل الكليب ظهور للفنانة شيرين عبد الوهاب ، التى ظهرت من خلال شاشة التليفزيون الموجودة فى منزل نصر محروس من خلال كليبه الشهير “جرح ثانى"، وهو من إنتاج نصر محروس أيضاً . 

بهاء سلطان الفنان بهاء سلطان نصر محروس عزيز الشافعي المنتج نصر محروس أغنية تعالى أدلعك

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