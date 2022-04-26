الجمهور وصفه بالمستفز.. شريف حافظ يكشف تفاصيل شخصية عمرو أبو الهنا| فيديو

التقت عدسة موقع صدى البلد بالفنان شريف حافظ بعد ردود الفعل القوية حصدها على شخصية عمرو ابو الهنا بمسلسل راجعين يا هوى الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي.



وتحدث "حافظ" عن كواليس تواجده في المسلسل، وكيفية التحضير لشخصيته كما كشف لنا عن الصعوبات التي واجهته في العمل وكيف تغلب عليها، وكشف عن أحلامه وطموحاته القادمة.

وكان مسلسل راجعين يا هوى قد تصدر تريند جوجل عقب عرض أول حلقة، ويعرض على قناة dmc في تمام الساعة 9:30 مساءً، والإعادة في 9:00 صباحًا، وعلى قناة cbc يعرض المسلسل في تمام الساعة 11:35 مساءً، والإعادة 4:30 صباحًا و 2:15 مساءً، وبجانب المسلسل من بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، سلمى أبو ضيف، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، مصطفى درويش، والمسلسل من سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.

