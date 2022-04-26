الاتحاد الأوروبي يحرض الهند على وقف تجارتها في النفط والغاز مع روسيا

حثت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الهند، على التخلي عن تجارتها في النفط والغاز مع روسيا، مشيرة إلى أن مثل هذه الأعمال التجارية ليست “مستدامة”.

وأصرت فون دير لاين، على أن القتال في أوكرانيا، الذي لم يمتد إلى أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي حتى الآن، يشكل “تذكيرًا صارخًا بأن اعتمادنا على الوقود الأحفوري الروسي غير مستدام.

وقالت: “أظهرت روسيا حتى الآن استعدادها لمواصلة إرسال الطاقة إلى “الدول غير الصديقة”، على الرغم من إصرارها على دفع ثمن الغاز بالروبل. ومع ذلك، دعت العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة إلى فرض حظر شامل على الطاقة”.

كما حذر عدد قليل من الدول الرافضة، بما في ذلك ألمانيا والنمسا، من أن تخلي القارة عن الطاقة الروسية بحلول نهاية العام أمر مستحيل.

وقالت فون دير لاين: “ما يحدث في أوكرانيا سيكون له عواقب على الهند والمنطقة المحيطة بها، واستمرارًا للموضوع المناهض لروسيا في كلمتها الرئيسية في مؤتمر ريسينا للحوار الهندي حول الجغرافيا السياسية والاقتصاد، أمس الاثنين، مشيرة إلى ارتفاع أسعار الحبوب والطاقة والأسمدة كدليل على بيانها”.

وبينما تفاخرت فون دير لاين بأن أوروبا “فرضت عقوبات فعالة”، إلا أنها أشارت إلى أنه من واجب الهند أن تضيف إلى تلك “الفعالية”.

واتفق الاتحاد الأوروبي والهند على إطلاق مجلس مشترك للتجارة والتكنولوجيا من أجل المشاركة الاستراتيجية المتعمقة، وهي ثاني اتفاقية من نوعها يوقعها التحالف القاري.

وأشار بيان مشترك للطرفين إلى أن المجلس سيركز على العلاقة بين التجارة والتكنولوجيا الموثوقة والأمن.

واستضافت الهند- التي رفضت حتى الآن المشاركة في حرب الناتو الاقتصادية ضد روسيا- مسؤولين كبارًا من دول مختلفة هذا الشهر، سعى العديد منهم بطريقة ما إلى التأثير على نيودلهي للانضمام إلى نظام العقوبات.

وقبل أيام قليلة من وصول فون دير لاين، زار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون البلاد لتعميق الشراكة طويلة الأمد بين بريطانيا والهند، بهدف تغيير السياسة الهندية تجاه روسيا.

ومن المتوقع أن ينضم المزيد من الشخصيات الأوروبية البارزة إلى فون دير لاين في مؤتمر ريسينا للحوار.